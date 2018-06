Új vezetőket jelentett be a Walt Disney

„Hittünk Istenben, bíztunk a gyógyulásban. De ha már abban nem, akkor a csodában. Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél. Nem is haltál te meg, csak álmodni mentél.” Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FÁBIÁN ZSOLT kaposvári lakos 37 éves korában elhunyt. Temetése június 22-én, pénteken 10 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára egy szál virággal elkísérik. Gyászoló szülei és szerettei

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ID. MEZRICZKY MIKLÓS Kaposvár, Arany János utcai lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése június 22-én, pénteken 10.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló családja

"Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk csendesen." Emlékezünk HORVÁTH JÁNOS volt holládi lakos halálának 5. évfordulóján. Magdus, Gyöngyi, Hajnalka

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FAZEKAS GYÖRGYNÉ balatonboglári lakos, 98 éves korában elhunyt. Temetése június 22-én, 13.30 órakor lesz a balatonboglári temetőben. A gyászoló család

"Elmentél Apa, elvittél egy álmot, és magaddal vittél egy egész világot!" Fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy TOMBOR ISTVÁN nyugállományú rendőr alezredes a Somogy Temetkezés polgári búcsúztatója örökre elköltözött-e földi világból. Végső búcsút 2018. június 23-án, szombaton 13 órakor veszünk tőle a kaposvári Keleti temető ravatalózójában. A gyászoló család

„Pihenj csendesen, hol nincs fájdalom, szívünkben itt leszel, míg élünk a világon.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ TIBOR cserénfai lakos 63 éves korában elhunyt. Temetése június 22-én, pénteken a 13 órai gyászmisét követően lesz a cserénfai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei

"Oly csend van így nélküled, Hogy szinte hallani, Amit még utoljára Akartál mondani." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk és dédapánk DR. FÜLÖP MIHÁLY 92 éves korában, június hó 5. napján örökre elaludt. Temetése június 21-én, 12.30 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Emléke szívükben örökké él! Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoztak. Szerettei

„Nem élt belőle több és most sem él, s mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló.” /Kosztolányi Dezső/ Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GERGELY FERENCNÉ Erzsi óvó néni kaposvári lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése június 21-én, csütörtökön 10 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

"Jézusomnak szívén megnyugodni jó." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH ISTVÁN Pista bácsi szentgáloskéri lakos, 92 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése június 21-én, csütörtökön a 10 órai gyászmisét követően, a szentgáloskéri temetőben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászolja fia Nándi, unokái, Marianna és Péter

„In the jungle, the Quiet jungle, the Lion sleeps tonight” Köszönet mindenkinek, aki 2018. június 21-én, 11 órától a kaposvári Keleti temetőben velünk tart MALOVECZKY ISTVÁN búcsúztatásán. Örökké szeretni fogunk!

„Az élet megszűnt, lelkem elszállt, De gondolatotokban élek tovább.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy HOLDOSI LÁSZLÓ volt marcali lakos elhunyt. Temetése június 22-én katonai tiszteletadással, 10.00 órakor lesz a marcali központi temetőben. Gyászoló gyermekei

Mély fájdalomal tudatjuk, hogy TÓTHNÉ TENGERDI IBOLYA kaposvári lakos, volt postai dolgozó 61 éves korában elhunyt. Temetése június 22-én, pénteken 12.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

"Egy pillanat volt 20 éve, és mindennek vége!" IFJ. ESKÜDT ZOLTÁNRA Zoltira emlékezünk, ki nem jön többé, de szeretni fogjuk mindörökké! Szerettei

"Pihen a drága kéz mely értünk dolgozott, pihen a drága szív mely értünk dobogott. Számunkra te sosem leszel halott. Szívünkben örökké élni fogsz, Mint égen a csillagok. Hiába álmodtunk egy öregkort csodásat és szépet, A kegyetlen sors mindent összetépett." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, szerető édesapa, imádott nagyapa, POSTA LÁSZLÓ ny. rendőr főtörzszászlós szertő szíve 65 éves korában örökre megszünt dobogni. Végső búcsút június 20-án, 10 órakor veszünk tőle a kisbajomi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak, és utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatom, hogy férjem NAGY ZOLTÁN a VOLÁN nyugdíjasa, kaposvári, volt kazsoki lakos váratlanul 70 éves korában elhunyt. Temetése június 19-én, 14.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Gyászoló felesége

„Elmentem tőletek nem tudtam búcsúzni, nem volt idő arra, el kellet indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok nézzetek az égre.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VISNYEI JÓZSEFNÉ volt Nyugativánfa utcai lakos 78 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása június 19-én, kedden 13.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Szerető családja

„Te szerettél minket, mi is nagyon szerettünk téged, sokat küzdöttél, bíztál, mi is harcoltunk érted, de erősebb volt az alattomos betegség, s elrabolt tőlünk örökre.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VISNYEI MARIANNA volt Nyugativánfa utcai lakos 57 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása június 19-én, kedden 13.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei

"Múlnak az évek, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük fájó emlékedet." Szomorú szívvel emlékezünk GAZDIG ANTALNÉ Hengerics Terézia halálának 2. évfordulójára. Férjed és lányod

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökre itt marad.” (Reményik Sándor) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PATCZAI LÁSZLÓNÉ Kaposvár Kodály Z. utcai, volt taszári lakos 92 éves korában elhunyt. Temetése június 15-én, pénteken 13.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára egy szál virággal elkísérik. A gyászoló család

„Egy pillanat, és megállt a szíved, mely nem volt más, csak jóság és szeretet.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TIMERNÉ KISS ÁGNES kaposvári lakos, 39 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni temetése június 15-én, pénteken 11 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és egy szál virággal búcsúznak tőle. Gyászoló családja