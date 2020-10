Újabb vizsgálatok bizonyították, hogy a Mars nem csak kősivatag

Eddig sokan vitatták a korábbi felfedezést, amely szerint a Marson nagyobb víztömeg található, most több évnyi méréssor vizsgálatát követően megerősítették, nemcsak egy, hanem több sós tó is található a vörös bolygón – erről Kiss László csillagász beszélt egy tévéműsorban.

A szakember az M1 csatorna keddi műsorában elmondta: két évvel ezelőtt nagy szenzáció volt, amikor az Európai Űrügynökség szondája, a Mars Express felszín alatti radarméréseiből a tudósok kimutatni véltek egy nagyobb víztömeget a Mars déli pólussapkája alatt. A problémát az okozta, hogy a felfedezést a marsi körülmények miatt sokan vitatták.

Hozzátette: ezt követően hét évnyi méréssort vizsgáltak meg a kutatók, és

a legújabb eredmények nemcsak hogy megerősítették ennek a 30 kilométer átmérőjű sós tónak a felszín alatti létezését, hanem még három másikat is találtak.

Tehát a Marsról most már egyértelműen kijelenthető, hogy nem csak száraz kősivatag. A felszín alatt folyékony, vizes tavak is léteznek – mondta a csillagász, aki hangsúlyozta azt is, hogy a marsi körülmények mind megkövetelik a folyékonysághoz az igen magas sótartalmat is. A felfedezést ugyanakkor egyértelműen helyszíni mérésekkel lehet majd ellenőrizni – tette hozzá.

Kiss László a vörös bolygó kapcsán kitért arra is, hogy

ebben az évtizedben a mai napon van a legközelebb a Mars a Földhöz, 62 millió kilométerre. A bolygó fényesen ragyog majd az éjszakai égbolton.

A csillagász annak kapcsán, hogy amerikai és kínai kutatók egy Tejútrendszeren kívüli bolygót találtak, elmondta: a létezésére utaló jeleken kívül még nem sokat lehet tudni a nagyjából Szaturnusz méretű bolygóról, a vizsgálatok még folynak.

Kiss László kiemelte: az amerikai Chandra-röntgenobszervatórium legújabb megfigyelésének elvi jelentőségét mutatja, hogy 23 millió fényév távolságra is úgy működik a fizika, mint a mi galaxisunkban, bolygók mindenhol vannak, keletkeznek. Emellett a csillagász a felfedezés kapcsán örömtelinek nevezte, hogy az emberiség műszerei kellően pontosak ahhoz, hogy már egy másik galaxisban is kimutathassuk egy exobolygónak a létezését.

