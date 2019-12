Vászonnak nézte a 3 éves az Audikat a kereskedésben

Egy kínai család ismerősüket kísérte el, amikor az Audit ment vásárolni. Nem figyeltek 3 éves gyerekükre, aki aztán tíz autót karcolt össze a szalonban.

Ezt ne hagyja ki! Készülj velünk az ünnepekre! Készítsd el a legjobb recepteket!

A kínai Guilin városában november 24-én jelent meg az Audi márkakereskedésben egy ügyfél, akit egy ismerős házaspár is kísért – akik a 3 éves lányukat is magukkal vitték – számol be az Autó-Motor.

Amíg az új autóról magyarázott az eladó a vásárlónak, az unatkozó kisgyerek a kezében lévő kővel rajzolni kezdett, mégpedig a szép színes autókra. Mire sikerült elkapni, tíz autót karcolt össze – írja a lap.

A kereskedés gyors kárfelmérés

után 200 ezer jüanos, azaz 8,5 millió Ft-os kártérítést követelt, hiszen az újrafényezett autókat újként nem, csak használtként lehet értékesíteni,

tehát az értékvesztés és nem annyira a fényezés költségét akarták viszontlátni.

Az apa erre nem volt hajlandó, és bíróságra vitte az ügyet, ahol aztán 70 ezer jüanos, azaz 2,95 millió Ft-os kártérítésre kötelezték. A 3 éves lány ugyan nem érti, mit követett el, de a szülőknek jobban oda kellett volna figyelnie rá, ezért kell fizetniük – számolt be a portál.