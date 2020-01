Visszafordult Rakonczay Gábor az Atlanti-óceánon

A sportember SUP-ja egy hatalmas szélviharban megsérült.

Rakonczay Gábor félbeszakította expedícióját az Atlanti-óceánon, hogy a Kanári-szigetektől indulva 5500 kilométert evezzen egy speciális készítésű SUP-on

– írja a Csupasport.

A Solo Transatlantic Sup Expedition január 24-én indult Pasito Blanco kikötőjéből, de nagyjából 160 kilométert követően félbe is szakadt, miután a magyar sportember vízi eszközének tőkesúlya a hatalmas szélviharban megsérült, s kisebb vízszivárgás is keletkezett – tudható meg az expedíció közösségi oldalán.

Rakonczay Gábor megfordult, hogy visszatérjen a kiinduló helyre, de a sérült SUP-pal az időjárási viszonyok nem segítették haladását, ezért felvette a kapcsolatot a Gran Canaria szigetén tartózkodó Légrádi Márkkal, aki felajánlotta, hogy legénységével és a Sunday Morning nevű vitorlással biztosítja a biztonságos visszajutást a szárazföldre.

A tervek szerint erre szerda hajnalban kerül sor, és vélhetően akkor derül ki, javítható-e a SUP, s folytatható-e az expedíció.

Borítókép: Rakonczay Gábor kétszeres Guinness-világrekorder és hatszoros óceánátkelő magyar hajós a saját maga által épített, merev testű, mindössze 5,5×1,5 méteres SUP-pon, vagyis szörfdeszkán Budapesten 2019. január 7-én