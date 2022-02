Kaposvár A felhíváshoz csatlakozott a Honismereti Szövetség is, amelynek elnöke akkor Kanyar József kaposvári levéltár­igazgató volt. Ennek is köszönhetően maradt meg 80 somogyi település fotóanyaga a közgyűjteményben. Ebből válogatva rendezett most tematikus kiállítást a MNL Somogy Megyei Levéltára, hogy megmutassák, hova jártak dolgozni, hol laktak, és hogy töltötték a szabadidejüket a 80-as években az emberek.

Kisgyaláni lovaskocsi, a büssüi Petőfi utca látképe Trabanttal, a somogyszobi posta, a balatonberényi Gorkij üdülő, a pusztaszemesi Új Barázda MGTSZ kekszüzeme éppúgy feltűnik a képeken, mint egy barcsi Kádár-kocka ház baromfiudvarral. Akkoriban a vállalatok nemcsak munkahelyek voltak, hanem közösségek, s a képek bizonyítják, hogy szerelmek, emberi kapcsolatok szövődtek.

– A képek metszetei a sorsunknak, és mi a foglyai és a követei vagyunk a tájnak – mondta a megnyitón Bertalan Péter történész, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa. – A fotók a nyugalmas 80-as évek hangulatát árasztják, de vihar előtti csend ez, mert a rendszerváltás követte. A múltat tisztelni kell, mert sok igazságot hordoz, de kérdés, hogy a fiatalok tisztelni fogják-e szüleik múltját. Meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy ebben a korban mi volt rossz és mi volt jó, és a múltat nem kell szégyellni, mert a miénk.

Ezek a képek a mai fiataloknak már történelem, de a középkorúaknak a saját fiatalkorukat jelentik. A közelmúlt története mindig tanulságos, és a fotókon rendre feltűnnek a ma is megszokott helyszíneink. Ám a konszolidált Kádár-korszak pillanatképei elfedik, hogy a közgazdászok már tudták, a rendszer nem finanszírozható tovább. Akik azonban a képeken éppen szüretre készültek, ebből még nem sejtettek semmit, mert a családi költségvetések jól működtek, a gyárak és üzemek dolgoztak.

A kiállítást a kaposvári érmegyűjtők csoportja is segítette, a kor plakettjeit mutatták be, ezért köszönetet mondott Polgár Tamás levéltárigazgató, aki felhívta a figyelmet arra, ha valakinek van korabeli dokumentuma, fotója, amely értéket képvisel, hozza be és digitalizálják, így megmarad a családnak, de a levéltárat is gazdagítja.