1. A Bőszénfai Szarvasfarm húsvét hétvégéjén is nyitva tart

Remek hétvégi programnak ígérkezik a vadaspark látogatása Bőszénfán, amelyhez ha minden jól megy az időjárás is megfelelő lesz. De érdemes kipróbálni a kocsikázást vagy traktorozást is és természetesen nem szabad anélkül távozni a szarvasfarmról, hogy az étterem ínycsiklandó finomságait meg ne kóstoltuk volna.

2. Tulipánszüret Szőlősgyörökön és Kőröshegyen

A nárciszok elvirágzása után a tavasz következő slágere a tulipán. A virágba borult kertekben a hétvégén kezdődik a szüret, ahol magunk szedhetünk csokrot és töltekezhetünk a csodálatos virágmező látványával. Erre a húsvéti hosszúhétvégén Szőlősgyörökön és Kőröshegyen is lesz lehetőségünk.

A szüreten nem csak nézni szabad a virágokat. Fotó: Lang R.

3. Patcai Katica tanya

Ezen a hétvégén 9-től 19 óráig várja a családokat a patcai Katica Tanya Élményközpont, ahol rengeteg szórakozási lehetőség közül válogathat minden generáció. Csütörtöktől vagyis április 14-től kezdődnek a tavaszváró napok a létesítményben, ahol lesz mód kézműveskedni és elrejtett tojásokat keresni.

4. Szennai Skanzen

Kiváló programnak ígérkezik a kicsiknek és nagyoknak is a Szennai Skanzen látogatása a húsvéti hétvégén. Ezen az ünnepen a határon innen és túlról elevenítiük fel hagyományokat, aki pedig hétfőn látogat el Szennába, számíthat rá, hogy a hagyományos locsolkodásnak is szemtanúja, vagy éppen „áldozata” lesz.

5. Siófoki Nyuladalom fesztivál

Egész napos elfoglaltságnak sem utolsó célpont lehet a hétvégén a siófoki Nyuladalom látogatása. Nagypéntektől egészen húsvét hétfőig izgalmas családi- és gyerekprogramok, Tojás- és Nyúlfutam, koncertek, gasztro- és kézműves vásár várja a látogatókat Siófokon.



6. Húsvéti wellness Igalon

Az is találhat magának kikapcsolódást a megyében, aki kényeztetésre vágyik a kereszténység legnagyobb ünnepén, hiszen az Igali Gyógyfürdőben rájuk is gondoltak a szervezők. Szauna szeánszok, zenés fürdőzés és tojásvadászat is színesíti a programot húsvétkor Igalon.

Az Igali Gyógyfürdő természetesen húsvétkor is várja a megmártózni vágyókat.







7. Zselici Csillagpark

A fenntarthatóság elkötelezettjeire is gondoltunk, hiszen nekik ajánljuk a Zselici Csillagpark programját. Ők április 16-án is csatlakozhatnak a szemétgyűjtési akcióhoz, amely során a kellemest összekötik a hasznossal: felfedezhetik a környék szépségét és megtisztíthatják a természetet a hulladéktól. A csillagvizsgálónál várják a résztvevőket, ahol zsákokat és kesztyűt is biztosítanak a túrázóknak. A szemétgyűjtés 10 óra 30 perckor indul és részvételi szándékunkat előre kell jelezni: emailben ([email protected]) vagy telefonon lehet (82/505-180).



8. Csokitojás vadászat

Nagyszombaton a Meiszterics Lovastanyán is szerveznek húsvétra hangoló programot, amelyről bővebben itt írtunk!

9. Hajózás a Balatonon

Szombaton indul a Balatoni Hajózási Zrt. 176-ik személyhajózási szezonja. Ezen a napon elsőként a Szent Miklós zászlóshajót 11 órakor fogadják Balatonfüreden, majd a hajó 12 órakor ingyenes sétakört tesz. Húsvétkor, vagyis vasárnap a siófoki T Flotta jól ismert kalózhajói is kihajóznak a kikötőből, amelyek ismét izgalmas programokkal várják a kicsiket és nagyokat.

Kihajóznak a kalózok húsvétkor.

+1 Családi nap Rádpusztán

Szombaton 11 órától húsvéti családi napra várják az érdeklődőket Rádpusztán, ahol a program részeként kreatív foglalkozások, tojásfestés és locsolóversmondó verseny is várja a kicsiket és szüleiket. Azoknak is érdemes megfontolni a rádpusztai programok, akik a négylábúak kedvelői, hiszen egész nap látogatható az állatsimogató, ahol cameruni bárányok, kecskék, rackák, tevék és a húsvéti nyuszi hasonmásai is várják a gyerekeket.