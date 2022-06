Jóföldi Endre, a Békevár baptista gyülekezet vezetője lapunknak elmondta, a közösségek vezetői között nagyon jó a kapcsolat. Régóta működik egy pásztorkör, ott merült fel a családi nap ötlete is, amelyet második alkalommal szerveztek meg Kaposváron. – Szerettük volna kifejezni a szeretetünket, hogy mi közösségek szeretjük egymást, de a kaposváriakat is – hangsúlyozta Jóföldi Endre. Harag Balázs a családi nap főszervezője kérdésünkre azt is elmondta, a szórakoztatás mellett az is célja volt a rendezvénynek, hogy minél több embert megszólítsanak és behívják a gyülekezetekbe. Szemmel láthatóan ez sikerült is, hiszen a szombati jóidő sok kaposvári és környékbeli családot csalt ki a városligeti programokra.

Fotók: Muzslay Péter