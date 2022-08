Mintha egy kötelező homokvár építő versenyen vennének részt, a balatonfenyvesi fürdőzők homokvárakat építenek a Balatonban. Legelterjedtebb a csepegtetős vár készítése, ám vannak, akik tovább gondolták a frissen előbukkant homokba zárt lehetőségeket. A rendszeresen Balatonfenyvesen nyaraló Kontor Krisztián is meglátta az alkotásra alkalmas anyagban rejlő figurákat.

– Napok óta figyeljük. Piramist, szfinxet, Batmant, repülőgépet épített már csupán két kézzel a homokból – sorolták a teljesség igénye nélkül azok a gyerekek, akik rendszeresen ott kíváncsiskodnak, ha a művész alkot.

– Ha már itt mindenki homokvárat épít, úgy gondoltam, legyen spéci az enyém – nevetett az alkotó. – Negyven éves vagyok, de visszarepít tizennégy éves koromba az alkotás öröme – mondta Kontor Krisztián, aki anyai ágon örökölte nagyapjától művészi hajlamot.

– Gyermekkoromban sokat rajzoltam. A művészeti anatómia könyvből autodidakta módon tanultam meg az emberi testet és arcokat rajzolni. Nagyon bosszantott, amikor lerajzoltam Steven Segalt és édesanyám megkérdezte, kit ábrázol a mű. Ha már felismerte a modellemet, azt dicséretként éltem meg – mesélte a kezdeteket Kontor Krisztián, aki végül mégsem művészeti pályára ment. Informatikus vagyok, de szívesen készítek weboldalaknak designt, amit a kollégák kevésbé kedvelnek megcsinálni. Az esztétikum nagyon fontos a számomra – árulta el az alkotó, aki először húsz évvel ezelőtt próbálkozott homokszobrok megformálásával.

– Akkoriban ugyanígy előbújt a „sziget”. Egyebek mellett sellőket készítettem, amelyekkel a német turisták előszeretettel fényképezkedtek. Amikor építek, csak simogatom az anyagot és tulajdonképpen lesimogatom a benne rejlő alakról a felesleges homokot. Mintha lavina után a havat lesimogatnám egy emberről – árulta el a homokszobrok titkát. Kontor Krisztián elsősorban arcokat szeret rajzolni. Ezt a szenvedélyét most a homokban is kiélheti. Időközben gyerekek és felnőttek is alkotótársaivá váltak.

– Azt vettem észre, hogy elindítottam egy lavinát. Mások is próbálkoznak hasonló homokszobrokat készíteni. A kevésbé kreatívok pedig igyekeznek vigyázni az elkészült művekre. Gyerekek néha azt hiszik, hogy bármelyik homokszobor megtartja őket. Ha leomlik, próbálják visszaépíteni, de legtöbbször sikertelenül. Ilyenkor a Kis Buddha című film jut eszembe, amelyben a szerzetesek az elkészült homokmandalákat leseprik, majd egy másikat alkotnak. Hasonló műfaj a homokszobrászat is, ahol a gravitációval is nagy harcot kell vívni, de egy-két óra alatt elkészül, amit elterveztem – mondta a balatonfenyvesi „jelenség”, akinek minden munkája olyan, mintha egy gipszformából öntötte volna ki egy óriás.