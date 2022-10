A dugulások sok fejtörést okozhatnak, de szerencsére az esetek többségében relatív egyszerűen megszüntethetjük a problémát. Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány praktikát, amely bárki által elvégezhető különösebb felszerelés nélkül. Ha dugulás jelentkezik a konyhánkban vagy a fürdőszobánkban, érdemes alkalmazni ezeket.

Érdemes megismerni a dugulások kialakulásának okát. Általános tévhit, miszerint a dugulásokért elsősorban a zsíros szennyeződések felelősek. Ezzel szemben a megtapadó szennyeződések hátterében a tisztítószerek habzóanyagainak maradványai állnak, amely zsíroldószerrel nem oldható filmréteget képeznek a lefolyók falán. Az így keletkező rétegen képesek megtapadni az ételmaradványok, hajszálak és egyéb szennyeződések, idővel dugulást idézve elő.

A mosószerek maradványait értelemszerűen nem oldják a különböző mosogatószerek, illetve szappanok, hiszen éppen ezek okozzák a problémát. A forró víz azonban ez esetben is nagy segítségünkre lehet. Nincs más teendőnk, csupán forróvizes öblítést kell végeznünk, lehetőleg havi rendszerességgel. A leginkább célravezető megoldás egy vízforraló használata, ami segítségével néhány perc alatt elegendő mennyiségű forró vizet állíthatunk elő.

Ha már kialakult dugulással van dolgunk, a sima forróvizes öblítés valószínűleg nem lesz elegendő. Érdemes kissé ráerősíteni szódabikarbónával és ecettel. Nincs más teendőnk, csupán a lefolyóba kell szórni három-négy evőkanálnyi szódabikarbónát, majd le kell öblíteni két deciliter ecettel. A hatékonyság növelése érdekében felforrósíthatjuk az ecetet, bár maga a forralás tovább növeli a szúrós ecetszag terjengését a lakásban. Fél óra eltelte után végezzünk forróvizes öblítést, ami képes további maradványokat eltávolítani a lefolyó faláról.

Sok esetben a szifon szétszerelése jelenti az észszerű megoldást. Amennyiben a probléma ezen a szakaszon keletkezik, a kézi tisztítás biztos megoldást jelent. Figyelni kell azonban az összeszerelés pontosságára, ugyanis a lassú szivárgás kellemetlen meglepetéseket okozhat.

Amennyiben ezek a praktikák nem váltak be, érdemes bóraxot alkalmazni. Ezt a szert sokaknak nem kell bemutatni. Noha hajlamosak vagyunk háztartási vegyszerként tekinteni rá, a bórax tulajdonképpen nátrium-tetraborát, ami a bórsav nátriummal alkotott sója. Mivel élelmiszerekben adalékként is hasznosítják, ezért biztonságosnak tekinthetjük, ugyanakkor nagyon fontos megjegyezni, hogy a bórax név alatt elsősorban a nátrium-tetraborát dekahidrátot értik, illetve emellett használják a többi hidrát és anhidrát változatra is. A lefolyótisztítóként forgalmazott bórax nem alkalmas élelmiszeradalékként, de tisztítószerként biztonságosan használható. Alkalmazás során nagyjából 2-3 dl bóraxra van szükség, amit teljes dugulás esetén érdemes használnunk; mintegy 20 perces várakozás után végezzünk forróvizes öblítést!

Látható, hogy a házi praktikák manuális módszerekkel vagy természetazonos szerekkel történnek. Ezek bátran alkalmazhatók, hiszen veszélytelenek, és a környezeti terhelésük is minimális. Ám sajnos előfordulnak esetek, amikor ezek a megoldások nem elegendőek, ilyenkor lefolyótisztító készítményre van szükség. Ne feledjük, a használatuk során védőfelszerelést kell használni, és soha ne elegyítsük őket más készítményekkel, ugyanis a vegyszerek keveredése mérgező gázokat szabadíthat fel. Amennyiben tehetjük, törekedjünk kíméletesebb módszerek alkalmazására.