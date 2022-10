Szívvel-lélekkel hitt a jogi pályában, szerette amit csinált, mégis azt érezte, hogy ennél több rejlik benne, és van még, amit fontos lenne kihoznia magából – így lett jogászból kineziológus a kaposvári Máté-Márton Katalin. A váltás és az új hivatásának gyakorlása nem állította könnyű helyzet elé, de a csaknem 20 évnyi igazságszolgáltatásban töltött idő után most már a segítő tevékenység az új életcélja.

Számára mindig nagyon fontos volt az előrelépés, és ehhez a saját személyiségének fejlődése is hozzátartozik, és az, hogy ezt át tudja adni a környezetének, hangsúlyozta Máté-Márton Katalin. Tanulmányain és saját útján, tapasztalatain keresztül lehetőséget kapott arra, hogy új utakat mutasson az embereknek.

– Úgy, ahogy sok emberrel is történik, nálam is egy veszteséggel indult az útkeresés, mert édesanyám halála után úgy éreztem, hogy segítség nélkül nem tudom újraindítani az életemet – mondta Máté-Márton Katalin. – Ekkor ismerkedtem meg a craniosacralis kezeléssel, ami egy gyengéd manuálterápiás módszer, finomhangolás-szerűen gyógyítja a testet és lelket. A gyász feldolgozásában is segít, mély nyugalmi állapotot tud létrehozni, így könnyebb a mindennapok stresszét kezelni a segítségével. Ezután több év telt el, amíg megfogalmazódott bennem, hogy ebbe az irányba szeretnék én is elindulni. Nagy adag bátorság kellett a váltáshoz, felvállalni a külvilág felé, hogy ez is én vagyok, és lehetek más is, mint amit eddig gondoltak rólam. Bátorság kellett ahhoz is, hogy elinduljak egy olyan úton, amelynek nem látni a végét, mégis nap mint nap haladok előre.

A kitartás, sok tanulás és tapasztalat mellett az is szükséges a váltáshoz, hogy higgyen magában az ember, és abban, hogy a megfelelő támogatást megkapja a céljai eléréséhez. – Sok szeretetet kapok az emberektől, olyan visszajelzéseket, hogy lehetek akár követendő példa is, és hogy van létjogosultsága egy ilyen pályamódosításának – mondta az egykori jogász. – A tanfolyamokon sok olyan emberrel ismerkedtem meg, akik teljesen más világból érkeztek a gyógyítás és a segítői tevékenység területére. Ez sokkal gyakoribb, mint gondolnánk.

A kineziológia képességfejlesztés és személyiségfejlesztés is egyben, magyarázta. – Sokat tud segíteni abban, hogy megértsük önmagunkat és a velünk élő embereket, hogy az esetleges konfliktusok tudjanak rendeződni, és egy nyugodtabb, harmonikusabb életminőséget lehessen vele elérni – tette hozzá a kineziológus, aki ezért párkapcsolati coachingot is folytat. – A segítségre várók másfajta kezelési módok során megtapasztalhatják az idegrendszer ellazulásának, nyugalmának mély állapotát is, amelyben a szervezet öngyógyító folyamatai újra el tudnak indulni. Idegesség, félelem, nyugtalanság, fáradtság, a testben felhalmozódó feszültségek: a stressz nem lesz kevesebb a mai világban, de meg kell tanulnunk kezelni, ha egészségesek akarunk maradni.



A gyerekeknek is fontos lehet a feszültségoldás

Amikor úgy érezte, hogy el kell indulnia ezen az úton, az Európa Akadémia 3 éves kineziológus képzésére iratkozott be, és ez a három év nagyon sokat jelentett a saját személyiségfejlődésében, állítja. A kineziológia szinte mindegyik ágába belekóstolt. A kaposvári Meg-oldás Központ tagjaként egy közösséget talált, nagy szaktudású segítőkkel végzi a munkáját. Jelenleg a mentálhigiénés másoddiplomája megszerzését tervezi. Eredetileg elsősorban felnőttekkel akart foglalkozni, de azt tapasztalta, hogy nagy az igény arra, hogy a gyerekek is részesüljenek a feszültségoldó kezelésekben. Manapság sok a tanulási és viselkedési zavarral küzdő kisgyermek, ennek a hátterében sokszor az idegrendszer éretlensége áll. Sokszor érzik azt a szülők, hogy magukra maradtak a problémáikkal, ám gyakran sokkal egyszerűbb a megoldás, mint gondolnák.



