A Balaton legrégebben üzemelő műjégpályája már meg is kezdte hatodik szezonját. A BL Yacht Club területén, közvetlenül a Balaton-parton található pályánál büfé is várja a látogatókat. Lehetőség nyílik korcsolya- és fakutya-bérlésre, korcsolyaélezésre, korcsolyaoktatásra, és számos különleges programot is szerveznek a tél folyamán. Hétköznapokon 14-től 20 óráig, péntek, szombat, vasárnap 10-től 20 óráig tartanak nyitva, a hétvégi nyitvatartás lesz érvényben az ünnepnapokon és a téli szünetben. Hétköznap 1000 forint, péntek, szombat, vasárnap pedig 2000 forint a belépőjegy (6 év alattiak péntek, szombat, vasárnap 1500 forintért korizhatnak). A balatonlellei lakosok lakcímkártya felmutatása mellett egész szezonban hétköznap ingyen használhatják a pályát.

Balatonboglár

December 3-án megnyílik a hokimeccsekre is alkalmas balatonboglári jégpálya, és egészen 2023. január 8-ig várják a csúszni vágyókat a boglári kikötőben. A jégpálya mellett üzemelő Boglárka Bisztró területén üzemel majd a korcsolyakölcsönző, ahol 27-es mérettől egészen a 47-esig mindenféle méret megtalálható lesz. Lehetőség nyílik korcsolyaélezére és korcsolyaoktatásra is. Sokféle jeges programot is szerveznek, és újdonság lesz a kéthetente tartandó kézműves foglalkozás. Hétköznapokon 14-től 20 óráig, szombaton 10-től 21 óráig, vasárnap 10-től 20 óráig tart nyitva, csak december 24-én lesznek zárva.

Nem mindennapi látvány a balatonboglári kikötőben lévő korcsolyapálya

Fotó: Böröczky Bulcsú

Szigliget

December 9-én újból megnyitja kapuit a nagy sikerű Várudvar jégpálya Szigligeten, ha egy kis téli kikapcsolódásra vágysz, messze a nagyváros zajától és az állandó rohanástól, akkor itt a helyed. Meleg italokat kortyolgathatsz a csúszkálás után.

A Lengyel-kapun juthatsz be a pályára

Fotó: Mészáros Annarózsa

Keszthely

A Balaton-parti jégpálya várhatóan a téli szünetben fog üzemelni. Amint pontosabb információink lesznek a nyitásról hírt adunk róla!

Fotó: Mészáros Annarózsa/likeBalaton.hu

Balatonfüred

Balatonfüreden december 10-én nyitja meg kapuit a Zákonyi-parkban kialakított korcsolyapálya. A közel 900 négyzetméteres jégfelület többszáz csúszni vágyó ember képes befogadni. Idén is lesz zene, működik majd büfé és korcsolyakölcsönző.

A balatonfüredi jégpálya igazi közösségi tér

Fotó: Keszey Ágnes

