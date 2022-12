A városvezető felidézte ilyenkor békés és sikeres esztendőt kívánunk. De most leginkább békéset, mondta a szomszédunkban dúló háborúra utalva. - Büszkén mondom: a mi közösségünk ilyen körülmények között is helytállt, példát mutatott összefogásból, szorgalomból, akaratból. Pedig mi magunk is éreztük a gondokat, és küzdöttünk erőnk szerint.

Arra kérte a kaposváriakat, hogy megadás és beletörődés helyett ezután is bizalommal legyenek egymás iránt, hogy együtt, közösen legyünk túl a nehéz időszakon. Hozzátette: mi arra rendeltettünk, hogy jobbat, bőségesebbet, tisztább és élhetőbb várost, házat és hazát hagyjunk gyermekeinkre, unokáinkra.