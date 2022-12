A Kedvenc kedvenceink pályázatunknak ez a lényege, hogy olvasóink megmutathassák a kisállatukról készült legjobb képeiket. A felhívásnak sokan tettek már eleget, több százan töltötték fel fotóikat a www.sonline.hu/kedvenckedvenceink oldalra. A kutyák és macskák mellett teknős, nyúl, vadászgörény, törpesün, hal és papagáj is versenyben van az értékes nyereményekért.

A pályázaton a játékszabályzat szerint a Mediaworks Hungary Zrt. munkatársai sajnos nem vehetnek részt. De természetesen nekünk is vannak kedvenc kedvenceink, akiket mi is megmutatunk a közösségi oldalainkon, hogy így buzdítsunk minél több olvasót a részvételre a népszerű játékon.

Rajtunk kívül tehát bárki jelentkezhet a Kedvenc kedvencek versenyére, a kisállatról készült fotóval. Fontos, hogy a képen csak egy állat szerepeljen és személy nem lehet látható rajta. Most kell aktivizálni az ismerősöket, barátokat, családtagokat a szavazásra, hiszen a három legtöbb szavazatot begyűjtő kisállat és gazdija megyénként egy 50, 30 és 20 ezer forint értékű állateledel-utalványt nyer. Voksolni is érdemes a kis kedvencekre, hiszen a szavazók közül országosan egy robotporszívót sorsolunk ki.

Érdemes igyekezni a nevezéssel, hiszen már csak december 9-ig tehetik meg ezt a büszke gazdik, a szavazási időszak pedig december 15-én zárul. A nyertesek személyéről pedig december 19-én hull le a lepel.