Fáklyák és zene

Megadták a módját a szervezők az esti merülésnek, a vízbe vezető lépcsőt is fáklyákkal díszítették ki, a partra fényt is elhelyeztek, ahol alkalomhoz illő zene szólt, majd mindenki kapott egy-egy égő fáklyát, azzal ment be a tóba. Így az ember eggyé válhatott az életet meghatározó négy elemmel, a földdel, a vízzel, a tűzzel és a levegővel.

Forrás: Nagy Lajos/Napló

A háromperces merülés nem volt könnyű feladat: többen felsikoltottak a hideg víz, illetve a különleges alkalom élményétől.

Összekovácsolta az embereket

A merülés után nagy sikere volt a szaunáknak, ahová a csobbanás után besietett mindenki, hogy felmelegedjen. Érdekes volt látni, hogy az embert próbáló csobbanás mekkora boldogságot váltott ki az emberekből, mondhatni gyermekekre jellemző örömmel nyugtázták, hogy képesek voltak rá.

Az is jellemző volt, mennyire összehozza egy ilyen különleges program az idegeneket; voltak, akik itt találkoztak először, de úgy beszélgettek, mintha régóta ismernék egymást. Végül mindenki kapott a szervezőktől egy chiamagos, gyümölcsös pudingot és kedves karácsonyi ajándékot.

A reszketéssel kísért balatoni, esti csobbanást természetesen légzőgyakorlat és alapos bemelegítés előzte meg.

Forrás: veol.hu