Már azok is kerékpárra ülnek, akik eddig nem sokat tekertek

Az elektromos rásegítéses kerékpárok megjelenése segít leküzdeni a távolságot, az emelkedőket, kiküszöböli a túrázó csoport tagjai közötti erőnléti különbségeket – ugyanakkor nem foszt meg a bringázás élményétől. Ez az oka annak, hogy egyre többen használják a Balatonon ezt a fajta kerékpárt. A jövőben a balatoni vállalkozóknak az ilyen e-bike-on érkező vendégek fogadására is fel kell készülniük. Nem árt mondjuk, ha kerékpáros feltöltőpontokat építenek ki szolgáltatásaik körül.

Új trend: a gravel kerékpározás

A komótosabb családi túrákat kedvelők mellett sokan vannak már azok is, akik szeretik magukat kipróbálni izgalmasabb terepviszonyok között is. Ők azok, akik a gyors tempó és a kényelmes haladás érdekében versenybringára emlékeztető, de a földúton való haladásra is alkalmas, szélesebb gumikkal és biztonságos tárcsafékkel felszerelt, sportos tempót lehetővé tevő gravel bringákon ülnek. A Balaton környéke igazi gravel paradicsom, a kiváló utak a parttól már jóval messzebbre is elcsalogatják a gravel szerelmeseit. Princzinger Péter szerint az ilyen típusú bringások fogadására is érdemes felkészülniük a szállásadóknak és az éttermeknek.

Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke

Fotó: MTSZA - hivatalos

A profi bringások igazi példaképek lehetnek

A jobb háttérfeltételek mellett, több más, kissé szubjektív oka is lehet annak, hogy többen jönnek majd a Balatonra tekerni. Ennek alapja, hogy általában a magyar kerékpáros sportélet is fellendülőben van. Ötévnyi szünet után, 2023-tól újra láthatunk magyar profi csapatot az országúti kerékpáros versenyeken, ráadásul a Tour de Hongrie 2023-tól a nemzetközi versenynaptárában a második legrangosabb nemzetközi sorozat, a ProSeries részeként kapott helyet. Ezeknek önmagukban is lesz turisztikai eredménye, de ennél sokkal fontosabb, hogy

több ezer gyerek és szülő ül majd bringára annak hatására, hogy a fiatal magyar sportolók jól szerepelnek ezeken a versenyeken.

Egy kicsit olyan lesz ez, mint amikor korábban a vízilabdázóink világbajnokságot nyertek vagy Szilágyi Áron megnyerte az olimpiát.

A neves kerékpárversenyzők jó hatással lesznek a balatoni bringás turizmusra

Fotó: MTSZA - hivatalos

Ezekben az időszakokban minden gyerek vízipólózni vagy kardozni akart, a szülők sorban álltak az egyesületeknél annak érdekében, hogy csemetéjük valamely sportklub tagja lehessen. Így lesz most ez a kerékpározás kapcsán is, a profik, mint például

Valter Attila, Fetter Erik, Peák Barnabás, Vas Kata Blanka eredményei jó hatással lesznek a tömegsportra,

amelynek egy része a balatoni turisztikai útvonalak mentén csapódik majd le. Fontos szerepük lehet a balatoni turisztikai forgalom élénkülésében azoknak a kerékpárversenyenek is, amelyek az amatőr és a szabadidős sportolók számára a profi versenyzéshez hasonló élményt kínálnak – mondta Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke.

Nyitókép: MTSZA - hivatalos