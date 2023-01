Haranghy Csaba egyedüli elnökjelöltként a lehetséges 580 szavazatból 569-et kapott meg, a fennmaradó 11 voks érvénytelennek bizonyult, közölte a Távirati Iroda. Tisztújításra azután volt szükség, hogy októberben a kilenctagú elnökség hat tagja kezdeményezte a korábbi elnök, Gerendy Zoltán visszahívását tisztségéből. Ezért az elnök és a teljes elnökség lemondott január 25-i hatállyal.

Az elnöki pozícióra Haris Györgyöt és az olimpiai ezüstérmes Berecz Zsombort is jelölték, ők viszont még a közgyűlés előtt visszaléptek Haranghy Csaba javára, aki Csillaghajóban vett részt az 1996-os atlantai olimpián.

Haranghy Csaba a megválasztása előtt tartott beszédében arra emlékeztette a tagságot, hogy többéves sportvezetői tapasztalattal rendelkezik, hiszen korábban elnökként vezette a Magyar Szinkronúszó Szövetséget, a Magyar Úszó Szövetségnél pedig alelnöki posztot töltött be. Hangsúlyozta azt is, hogy nem "protokoll elnök" szeretne lenni a vitorlázóknál, hanem amolyan "chairman". Hozzátette: legfontosabb teendőjének a szövetség feszültségmentesítését tartja, de emellett a balatonfüredi Kékszalag Port beindítását, a Vitorlás Akadémia működtetését és párizsi olimpiai kvóták megszerzését is a lényegesebb, megoldandó feladatok közé sorolta.

A korábbi elnök, Gerendy Zoltán leköszönő beszédében a rendkívüli tisztújító közgyűlés előzményét egy sportszerűtlen történetnek nevezte, de hozzátette, hogy ezt nem élte meg személyes támadásként. Beszámolt arról, hogy a Magyar Vitorlás Szövetség 2023-ban 218 millió forint állami támogatásban részesül, ez minden idők eddigi legmagasabb összege. Mint elhangzott, ebben nagy szerepe volt annak, hogy Berecz Zsombor Tokióban a sportág hazai történetében először ezüstérmet nyert.

Forrás: MTI