Többen a csónakos pecázást választották, néhányan azonban a parton próbáltak szerencsét. A Bodnár család is órák óta arra várt, hogy a kapásjelző megmozduljon és egy nagyobb méretű ponty akadjon a horogra.

Bodnár Zoltán érdeklődésünkre elmondta, amikor csak tehetik, kilátogatnak a Desedához. Már kedden is a vízparton töltötték el az időt. – Nagyon megkedveltem a tavat, mert szinte mindig fogok valamilyen halat – mondta a kaposvári horgász. – Napijeggyel horgászom, a fiamnak pedig éves engedélye van. Ezzel ketten együtt három nemes halat vihetünk haza. Egyelőre még nem kellett mérlegelnünk egyet sem, mert csak apróbb mozdítások, kapások voltak – tette hozzá Bodnár Zoltán, akinek iskolás fia is nagy lelkesedéssel horgászott ottjártunkkor.

A tíz éves Bodnár Olivér lapunknak elmondta, fiatal kora ellenére is rutinos horgásznak számít, először öt évvel ezelőtt ragadott botot. Szerdán éppen kukoricával és bojlival próbálta becserkészni a halakat. Bodnár Olivér hozzátette, jó időben szinte mindig kint vannak a parton a családjával. Szerencsésnek érzi magát, hogy a téli szünetet ilyen kellemes környezetben tudja eltölteni.

Kozári Miklós, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület elnöke megkeresésünkre elmondta, mindenképpen nagy öröm, hogy januárban is ilyen sokan ülnek ki horgászni, azonban a halaknak nem igazán tesz jót a januári tavasz,

mert már nyugalmi állapotban kellene lenniük.

Könnyebb a fogás

– A meleg idő miatt valamelyest alacsonyabb a vízszint, ezért a halak élettere is kisebb – mondta Kozári Miklós elnök. – Emiatt a horgászok is jobban tudnak halat fogni. Az elmúlt napokban átlagosan húsz–harminc pecás volt kint a Desedánál. Egy hidegebb januári napon legfeljebb csak páran szoktak horgászni – tette hozzá az egyesület elnöke.

Kozári Miklós arról is beszélt, hogy a három évvel ezelőtt telepített ivadékok hamarosan fogható méretűek lesznek.