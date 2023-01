Már hétfőn délelőtt sokan bújtak edzőruhába, hogy az egyik kaposvári konditeremben dolgozzák le az ünnepekkor felszedett kilókat. Varga Tímea korábban úszott, karatézott, bokszolt, és hiányzott neki a rendszeres mozgás. – Karácsonykor félretesszük a diétát, mindent, ami szem-szájnak ingere, elfogyasztjuk, és ez meg is látszik rajtunk – mondta el a fiatal lány, aki egy munkaközvetítőnél dolgozik projektmenedzserként. Hozzátette: szeretne pár kilótól megszabadulni, ezért heti három alkalommal legalább edz. – Nagyon oda kell az étrendre is figyelni, ha fogyni akar az ember, ebben személyi edző segít nekem – emelte ki.

Fotós: Lang R.

Minden év elején nagy a forgalom a somogyi edzőtermekben. – Most is sokan vannak, de január 10-e után tapasztalunk még nagyobb forgalmat – mondta el Páli Gábor fitneszterem-tulajdonos. – Az új vendégeink hetven százaléka azért érkezik hozzánk, hogy pár kilótól megszabaduljon.

Páli Gábor szerint a nagy lendület azonban sokszor elfogy pár hét múlva. – Személyfüggő, hogy kinek milyen mozgásra van szüksége – tette hozzá –, javasoljuk, hogy kérjék személyi edző segítségét, hogy testre szabott programot kapjanak – emelte ki Páli Gábor. A konditerem tulajdonosa megjegyezte: nemcsak a fiatalabb, hanem az idősebb korosztály is szívesen megy mozogni hozzájuk.

Benkő József személyi edző szerint legalább 3 hónapra van szükség, hogy a kilók lefelé induljanak. – Az új év mindig az újrakezdésről szól – mondta. – Javasolom, hogy minimum heti két súlyzós edzés mellett kardiómozgást is tervezzünk be, utóbbit nem kötelező teremben végezni. S persze emellett nagyon fontos, hogy mit étkezünk – mondta el Benkő József.

Fotós: Lang R.

– Nem jó, ha valaki úgy próbál fogyni, hogy nem eszik, vagy nagyon keveset, mert lelassul az anyagcseréje, a szervezete raktározni kezd és akár egy banán elfogyasztása után is hízni tud – mondta el Csikor Szandra, a Kapos Medical Magánegészségügyi Centrum dietetikusa. Javasolja pácienseinek, hogy napi ötször étkezzenek és kisebb mennyiségű ételt vegyenek magukhoz. – Fogyasszunk teljes kiőrlésű termékeket, sok zöldséget és gyümölcsöt, kerüljük a pékárukat, a tojásból készült tésztákat és naponta legalább 2-3 liternyi folyadékot, főként vizet fogyasszunk – emelte ki Csikor Szandra. Megjegyezte: nagyon fontos, hogy a diéta összeállítása személyre szabottan, egészségügyi állapotunknak megfelelően történjen, ebben a dietetikus szakemberek tudnak segíteni.

Fotók: Lang Róbert