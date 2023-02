2023-ban ünnepli Siófok várossá válásának 55-ik évfordulóját, hisz 1968-ban érdemelte ki Siófok a városi rangot, mint a Balaton meghatározó települése, népszerű fürdővárosa, a balatoni hajózás központja és a déli vasút legforgalmasabb állomása.

A városi jubileum mellet 2023-ban a városvezetés méltóképpen szeretne emléket állítani Varga Imre siófoki születésű, nemzetközileg is elismert szobrászművésznek. Varga Imre születésének 100. évfordulója alkalmából új kulturális és rendezvénytérrel bővül Siófok városa, a szezonra megnyitja kapuit a látogatók előtt a megújult víztorony, ahol a páratlan panoráma mellett két szintes kiállítótér fogadja majd az érdeklődőket Varga Imre alkotásaival, Siófok55 helytörténeti kiállítással, valamint a jövőben váltakozó tematikájú időszaki kiállításokkal. A nemzet művésze előtt tisztelegve több kulturális eseményre, könyvbemutatóra is sor kerül az évben a város és intézményeinek szervezésében.

Siófok55 égisze alatt szervezi meg Siófok az idei kiemelt rendezvényeit, amelyeken egyedi hangulat, az adott ünnephez igazodó színes programkavalkád, kulturális és gyermekprogramok, ünnepi pillanatok várják a helyieket és a Siófokra látogatókat.

Idén is lesz Siófokon Húsvéti Nyuladalom, színpadon Rácz Gergővel és a Kiscsillag zenekarral, a régi idők hagyományát idéző népi locsolkodással az idén 60 éves Balaton Táncegyüttes jóvoltából.

Egyedi színnel és új köntösben érkezik a Pünkösdi Rózsaünnep, ahol vendégül látjuk városunk testvértelepüléseit és a Rózsakert megújulását ünnepeljük egy témára felfűzve, az ünnepi hangulathoz várhatóan a városi kötődésű KFT zenekar és Zséda is hozzájárul. Nem maradhat el ősszel a kiváló gasztroélményt és családi kikapcsolódást nyújtó idén 10. jubileumát ünneplő Halfesztivál, ahova érkezik a Vad Fruttik és a 40 éves Első Emelet is. 2023-ban az egyedülálló és nagyszabású 4 napos Városnapi program keretében tervezzük Siófok55 éves jubileumát, ahol emléket állítunk a múltnak és a helyi lakosokat bevonva ünnepeljük a jelent, színes kulturális és szabadidős programokkal, megkoronázva az estéket helyi zenekarok és a Bagossy Brothers Company koncertjével. Nem hiányozhat a 2023-as palettáról a nyári XX. New Orleans Jazz Fesztivál és a Téli Varázs sem, emellett várhatóan ellátogat városunkba Péterfy Bori és zenekara, Kozma Orsi, Kiss Tibi és számos gyerekzenekar is.

2023-ban is lesz Óriáskerék a siófoki nagystrandon, a Plázs ismét elhozza a hazai zenei élet krémjét, felfedezésre vár a DRV Vizek Háza, a Töreki halastavak varázslatos vidéke, a Sió parti kerékpárút és kihagyhatatlan élményt ígér egy balatoni hajókirándulás…

Megújult kiadványokkal, arculattal, online kvízjátékkal, új honlappal és megannyi izgalmas programmal, aktivitással készül Siófok a 2023-as évben, hiszen itt kezdődik a Balaton!