Minden évben készül a farsangi fánk Kanyar Julianna toponári otthonában. – Évek óta ugyanazt a receptet használom, és duplán kelesztem a tésztát, utána sütöm ki – mondta el a toponári nyugdíjas. A kisütött tésztát porcukorba forgatták és vaníliasodóval töltötték meg. – Édesanyám nagyon sokszor sütött nekünk csöröge- és szalagos fánkot, ezt a hagyományt nem hagyom el – tette hozzá Kanyar Julianna. Az éttermekben is nagyüzemben készítik ezekben a napokban a szalagos fánkot. – Hagyomány már, hogy a farsangi időszakban vendégeink a napi menü mellé szalagos fánkot is választhatnak, és azt tapasztaljuk, nagyon kedvelik a baracklekvárral töltött finomságot – mondta el Gergely Ica, a Kapos Hotel és Étterem marketingvezetője. Egy háromnapos karneváli ajánlattal is készülnek a napokban, például túrófánkot is sütnek szakácsaik.

– Február nyolcadikán lesz a menüben fánk, ami igazán laktató egy kiadós leves mellett – mondta el Viktor Magdolna, a kaposvári Oliver Bistro üzletvezetője. A finomság mindig igen kedvelt a vendégek körében.

– A farsangi időszakban legények járták végig a lányos házakat, s ilyenkor a háziak finom fánkkal kínálták a vendégeket, az édességet zsírban sütötték ki – mondta el Farkas Gergely, a szennai skanzen múzeumpedagógusa.

A Dráva mentén és Szennában fennmaradt a maszkázás hagyománya. – Maszkába, jelmezekbe öltöztek a fiatalok és házról házra jártak, énekeltek, táncoltak, amiért fánkkal jutalmazták őket a házigazdák – mesélte a múzeumpedagógus.

Egyes feljegyzések, ha a lány megfelezte a fiúval a fánkot, akkor az azt jelentette, hogy viszonozta a szerelmét. Régen úgy tartották, hogy ha a böjti időszak előtt fánkot sütöttek és ettek, akkor a legerősebb tavaszi vihar sem képes elsöpörni a ház tetejét.



Kossuth-kifli a fánknapok után

Fánkot és forró italokat kínáltak a januári hétvégéken a balatonboglári kikötőben. Aszalt szilvás forralt vörösborral, sárgabarackos forralt fehérborral várták a felnőtteket, a gyerekeknek forró fahéjas almalét és forró csokit kínáltak. – Március elsejéig minden hétvégén készülünk fánkkal – mondta el Vécsei Mihály, a helyi bisztró üzemeltetője. Február 17-én hekket, március első hétvégéjén lángosgolyót sütnek, március 18-án Kossuth-kifli és Petőfi kedvence, vagyis túrós csusza készül.



Így készül a tökéletes farsangi fánk:



Fotó: Lang Róbert