Magyarországon február 12. és 19. között tizenhatodik alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. A Nagy-Britanniából indult és mára több mint húsz országban jelen lévő mozgalom a házasság, a család értékeire, a párkapcsolatok tudatos gondozására kívánja ráirányítani a figyelmet segítséget nyújtva a házasságra készülőknek és a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek is.

Hazánkban idén a hét mottója: Szeretetbe kapaszkodva. Az országos rendezvénysorozat eseményein a szervezők azt járják körül, hogy miként tudnak a párok a nehézségek idején is a szeretetbe kapaszkodva közösen fejlődni, közösen erőt meríteni a hétköznapok kihívásaihoz. A házasság hetén több mint ötven településen közel százhatvan programmal várják országszerte és határon túl is az önkéntes szervezők az érdeklődőket. A központilag szervezett programok fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök és férje, Veres István.

– A szervezőbizottság a kezdetektől egyfajta mintaadásként tekintett a szerepére, és egy olyan mozgalom elindítására törekedett hazánkban is, amelyhez önkéntesen sokan kapcsolódhatnak, és amely alulról szerveződve egyre többek elkötelezett bevonódásával növekszik – mondta dr. Herjeczki Kornél, a Házasság Hete Mozgalom országos koordinátora, a Harmat Kiadó igazgatója. – A házasság a hétköznapokban dől el. Ezért az elmúlt tizenöt év közismert házaspárjaival – a házasság hete nagyköveteivel – elindított jó gyakorlatot mostanra a közvetlen környezetünkben élő párok inspiráló példáival visszük tovább. Mint fogalmazott: a szervezők különösen szeretnék az elérhető példákon keresztül azokat is megszólítani, akik a családjukban akár generációkon át konfliktusokkal terhelt mintát láttak, és nem volt a közelükben harmonikusan működő család vagy házastársi kapcsolat.

A Szeretetbe kapaszkodva mottó égisze alatt február 12. és 19. között a szervezők azt járják majd körül, hogy hogyan lehetünk egymás számára a nehézségek idején is a szeretetből, összetartozásból, az egymás iránti bizalomból táplálkozó erőforrássá. Hogyan működjünk együtt, hogyan fejezzük ki, hogy hálásak vagyunk egymásért, és hogy miként tudunk a nehézségek idején is a szeretetbe kapaszkodva közösen fejlődni, közösen erőt meríteni a hétköznapok kihívásaihoz.

– Ahogy a mostani helyzetben jobban kell figyelnünk például a pénzügyeinkre, ugyanúgy jobban kell ügyelni arra is, ahogyan a kapcsolatainkat kezeljük, hiszen a nehézségek próbára teszik azokat – emelte ki az országos koordinátor. – A nehezebb útszakaszokon nagy segítség a kapaszkodó. Ilyen kapaszkodó lehet, ha ezen a héten különösen is megerősítjük az egymás iránti szeretetünket és annak kifejezését. Ebben a hideg időszakban fordítsunk több energiát, figyelmet kapcsolatunk hőfokára is, mert a magára hagyott kapcsolat törvényszerűen kihűl. Mint fogalmazott: nagyon fontos, hogy szánjunk minőségi időt egymásra, a közös fejlődésre, az egymással való beszélgetésre, érzéseink, gondolataink megosztására is. A szervezők ezért az alkalomra egy kimondottan pároknak szóló Beszélgetésindító kártyával is készülnek Gary Chapmantől, az 5 szeretetnyelv megalkotójától és Ramon Presson házassági szakértőtől, ami jó lehetőséget kínál akár a páros alkalmakon is egymás jobb megismerésére.

Idén a házasság hete központi programsorozata ünnepi istentisztelettel veszi kezdetét a miskolci Deszkatemplomban, ahol igét hirdet Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke.

Az országos rendezvénysorozat keretében ezen kívül számos magyarországi és határon túli településen – többek között Győrben, Egerben, Szegeden, Pécsett, Kaposváron, Zalaegerszegen, Temesváron, Komáromban – előadásokkal, beszélgetésekkel, szerelmes kalandtúrákkal, egyházi alkalmakkal várják az önkéntes szervezők az érdeklődőket.

A házasság hete somogyi programjai

Február 12. vasárnap

- Helyszín: Balatonlelle

Pécsi Rita előadása (Balatonlelle, Kossuth utca 2-4., Művelődési Ház) Kezdés: 10.00

- Helyszín: Kaposvár Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása: A boldog párkapcsolat titkai – Házasság Hete Kaposvári megnyitó (7400 Kaposvár, Zárda utca 2. Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskola tornaterme) Kezdés: 17.00

Február 13. hétfő

- Helyszín: Kaposvár

Gyerek minden áron? – Mi a mi utunk? - Fórumbeszélgetés (7400 Kaposvár, Fő utca 2., Trattoria La Prima különterme) Kezdés: 16.30

Február 13.–Február 27.

- Helyszín: Marcali

Házassági tréning kezdőknek és haladóknak ( Marcali, Petőfi u. 63., Kálvin terem) Kezdés: 17.30–19.00

Február 14. kedd

- Helyszín: Kaposvár

Gyertyafényes randevú - Örömforrások a házasságunkban (Kaposvár, Ady Endre, u. 15., La Pergola étterem) Kezdés: 17.00

Február 15. szerda

- Helyszín: Kaposvár

Rövidfilmvetítés, előadás és beszélgetés (Kaposvári Püspökség Nagyterme, Kaposvár, Zárda u. 4.) Kezdés: 17.00

Február 16. csütörtök

- Helyszín: Kaposvár

A SZERELEM HULLÁMVASÚTJÁN – KRÍZISEK ÉS KATARZISOK - Irodalmi est a házasságról (7400, Kaposvár Zárda utca 4., Kaposvári Üspökség Nagyterme) Kezdés: 18.00