Miért hiszek? címmel indított beszélgetéssorozatot a Szent Család Katolikus Óvoda. A havonta szerveződő találkozóra az intézmény olyanokat hív vendégül, akik szívesen tesznek tanúságot hitükről, és segítséget, útmutatót adnak azoknak, akik még keresik az utat a hit felé.

– Fontosnak tartjuk, hogy az ide járó gyerekek szülei igazi családi közösséget alkossanak. Ennek érdekében szervezzük a találkozókat, hogy megismertessük a hittel azokat a szülőket is, akik még nem járnak annak útján – mondta Molik Edit óvodavezető. – A Szent Család elnevezésnek számunkra meghitt, kedves jelentése van. A hozzánk járó gyerekek mindennapjait is átszövi a magatartásformálás, az érzelmi nevelés, a hálaadás gyakorlása. Ezért nagyon fontos, hogy a családból is olyan mintát hozzanak, amit követni lehet, és egy egész életre meghatározza a gyermek útját. Nagyon érdekes embereket hívtunk meg, akik példaértékű életúttal rendelkeznek, és bátran vállalják, hogy megosszák a hallgatósággal a személyes élményeiket a hitük kapcsán – folytatta az intézményvezető. Az első találkozón Varga László megyés püspök osztotta meg gondolatait hitről, kereszténységről, hivatásról és gondviselésről.

– Azért hiszek, mert ember vagyok, és mert a szüleimtől kaptam egy ajándékot, a keresztény hitet, úgy mint az összes létfontosságú dolgot. Hisz nemcsak testem van, hanem lelkem is, ami Isten lakhelye. Ha a lélek nem talál kapcsolatot teremtőjével, akkor pótcselekvéseket keres, tárgyak, egyéb dolgok formájában. Minden ember vallásos lény, az is, aki azt mondja, hogy ateista és tagadja Isten létét. Az ember alapból vallásos lény, azért, mert nem magát alkotta. Valaki kitalált engem, valaki elindította az életemet, valaki megtart, és valaki vár engem – mondta el Varga László a beszélgetéssorozat nyitórendezvényén.

Az óvodavezető elmondta: a február 21-i, következő találkozón Pisztora Ferenc kaposfüredi plébános atyát hallgathatják az érdeklődők. A. G.