Batman, Vasember jelmeze kelt el a leggyorsabban az egyik kaposvári turkálóban. Horváth Gyuláné tulajdonos elmondta: már nyáron a nagykereskedésben vásárolt jelmezeket, amelyeket január 9-e óta kínál a vásárlóinak 1500 forinttól 3500 forintig. – Nem csak a felnőtt- és gyermekjelmezt keresik, hanem a kiegészítőket is, mint például öveket, parókákat, fejdíszeket – tette hozzá Horváth Gyuláné.

A népszerű Wednesday tv sorozat főszereplőjének sokan szeretnének beöltözni farsangkor.

Fotós: Lang R.

Igen kedveltek a pizsama­szerű jelmezek, amelyeket akár a későbbiekben alváshoz is használnak a gyerekek. – Sosem megy ki a divatból az indián-, a rendőrjelmez, a lányok királylányok szeretnének lenni, van olyan férfi vásárlónk, aki évek óta álarcokat gyűjt – mondta el az üzlet tulajdonosa.

A farsangi móka jelmezben sokkal viccesebb.

Fotós: Lang R.

Maskarába bújtak az egyik kaposvári lovarda oktatói is. Egyikük oroszlánnak öltözött. – Öt éve hagyomány nálunk, hogy a farsangi időszakban az edzéseken jelmezt vesznek fel az edzők és a gyerekek is – mondta el Patakiné Kiss Katalin, a Gyertyános-völgyi lovarda tulajdonosa. Játékos edzéseket szerveznek, és fánk­evő versenyen is rész vesznek a lovasok.

Farsangi jelmezekben pattantak nyeregbe.

Fotós: Lang R.

– Szeretnénk feleleveníteni a farsangi hagyományokat, azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek és felnőttek is szívesen bújnak maskarába, már hetekkel korábban megkezdődik a jelmezek utáni vadászat – mondta el Patakiné Kiss Katalin.

