Amikor a gyertyaláng ellobban, már késő - életveszély a föld alatt

A gondatlanság és figyelmetlenség miatt minden évben több baleset vagy haláleset következik be országszerte mustgázmérgezés következtében - írja figyelmeztető felhívásában a katasztrófavédelem.

A gyertyás ellenőrzés lényege, hogy ha a derékmagasságban, magunk előtt tartott meggyújtott gyertya lángja kialszik, vagy már csak bizonytalanul ég, az a levegő megemelkedett szén-dioxid (mustgáz) tartalmára utal.

Fotó: SimonSkafar / Forrás: Getty images

Mi az a mustgáz és miért veszélyes?

A szüret idején a must erjedésekor keletkező szén-dioxid - közismert nevén mustgáz - minden évben komoly veszélyt jelenthet. A belélegzett szén-dioxid és az oxigénhiány befolyásolja a központi idegrendszert, ami szédülést, hányingert, illetve mentális zavarokat okozhat. Ez különösen veszélyes, mert ha valaki fizikailag képes is lenne elhagyni a helyiséget, az elme működésének zavara megakadályozhatja, hogy időben kijusson a pincéből.

A modern eszközök, például szén-dioxid jelzők alkalmazása mellett az évszázados módszer, a gyertya lángjával történő ellenőrzés is figyelmeztethet a veszélyre. A gyertyás ellenőrzés lényege, hogy ha a derékmagasságban, például egy lapátra vagy botra erősítve magunk előtt tartott meggyújtott gyertya lángja kialszik, vagy már csak bizonytalanul ég, az a levegő megemelkedett szén-dioxid tartalmára utal. Mivel a szén-dioxid a levegőnél nehezebb, elsősorban a pince alsó részében gyűlik össze, ezért különösen fontos, hogy a gyertyát mindig derékmagasságban vagy annál lejjebb használjuk. Ilyen esetben a pincébe történő belépés életveszélyes.

„Nálunk könnyű a levegőztetés” – mondja Bujdosó Ferenc

Somogyban a borászatok többsége föld feletti pincékben dolgozik, így a kockázat jóval kisebb. Kissé magasabb nálunk a talajvíz, így a területi adottság miatt sem jellemző a föld alatti feldolgozás – mondta el lapunknak Bujdosó Ferenc, a balatonboglári Bujdosó Pincészet harmadik generációs borásza.

Idén zamatos, jó savtartalmú borokra számítunk, köszönhetően a hűvösebb éjszakáknak.

Fotó: Koszorus Rita / Forrás: sonline.hu

– Mi föld feletti pincékben dolgozunk, hatalmas ajtókkal és csarnokokkal, ahol könnyű a levegőztetés. Ezért nálunk nem jelent akkora gondot a mustgáz, mint a föld alatti pincékben – fogalmazott.

A szakember szerint Somogyban eleve kevesebb a klasszikus, vájt, föld alatti pince, mint például az egri borvidéken. Ennek oka a talajvíz magasabb szintje és a helyi adottságok. – A modern borászati technológia is inkább a nagy, föld feletti csarnokok irányába mutat, akárcsak a nyugati országokban – tette hozzá. Bujdosó Ferenc úgy látja, hogy a hivatásos borászok körében ma már ritka a mustgáz miatti baleset, a veszély inkább a házi, hobbi szőlőtermelőket fenyegeti.