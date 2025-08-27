1 órája
Amikor a gyertyaláng ellobban, már késő - életveszély a föld alatt
Az idei szüreti időszak beköszöntével a katasztrófavédelem is felhívja a bortermelők figyelmét a must erjedése során keletkező mustgáz veszélyeire. Bár Somogyban teljes gőzzel zajlik a szüret, már most nem árt feleleveníteni a mustgáz elleni védekezés alapszabályait.
A gondatlanság és figyelmetlenség miatt minden évben több baleset vagy haláleset következik be országszerte mustgázmérgezés következtében - írja figyelmeztető felhívásában a katasztrófavédelem.
Mi az a mustgáz és miért veszélyes?
A szüret idején a must erjedésekor keletkező szén-dioxid - közismert nevén mustgáz - minden évben komoly veszélyt jelenthet. A belélegzett szén-dioxid és az oxigénhiány befolyásolja a központi idegrendszert, ami szédülést, hányingert, illetve mentális zavarokat okozhat. Ez különösen veszélyes, mert ha valaki fizikailag képes is lenne elhagyni a helyiséget, az elme működésének zavara megakadályozhatja, hogy időben kijusson a pincéből.
A modern eszközök, például szén-dioxid jelzők alkalmazása mellett az évszázados módszer, a gyertya lángjával történő ellenőrzés is figyelmeztethet a veszélyre. A gyertyás ellenőrzés lényege, hogy ha a derékmagasságban, például egy lapátra vagy botra erősítve magunk előtt tartott meggyújtott gyertya lángja kialszik, vagy már csak bizonytalanul ég, az a levegő megemelkedett szén-dioxid tartalmára utal. Mivel a szén-dioxid a levegőnél nehezebb, elsősorban a pince alsó részében gyűlik össze, ezért különösen fontos, hogy a gyertyát mindig derékmagasságban vagy annál lejjebb használjuk. Ilyen esetben a pincébe történő belépés életveszélyes.
„Nálunk könnyű a levegőztetés” – mondja Bujdosó Ferenc
Somogyban a borászatok többsége föld feletti pincékben dolgozik, így a kockázat jóval kisebb. Kissé magasabb nálunk a talajvíz, így a területi adottság miatt sem jellemző a föld alatti feldolgozás – mondta el lapunknak Bujdosó Ferenc, a balatonboglári Bujdosó Pincészet harmadik generációs borásza.
– Mi föld feletti pincékben dolgozunk, hatalmas ajtókkal és csarnokokkal, ahol könnyű a levegőztetés. Ezért nálunk nem jelent akkora gondot a mustgáz, mint a föld alatti pincékben – fogalmazott.
A szakember szerint Somogyban eleve kevesebb a klasszikus, vájt, föld alatti pince, mint például az egri borvidéken. Ennek oka a talajvíz magasabb szintje és a helyi adottságok. – A modern borászati technológia is inkább a nagy, föld feletti csarnokok irányába mutat, akárcsak a nyugati országokban – tette hozzá. Bujdosó Ferenc úgy látja, hogy a hivatásos borászok körében ma már ritka a mustgáz miatti baleset, a veszély inkább a házi, hobbi szőlőtermelőket fenyegeti.
Zamatos, jó savtartalmú borokat ígér az idei év
A borászatnál közben javában zajlik a szüret: már három hete folyik a munka, a Solaristól kezdve az Irsai Olivérig több fajtát is betakarítottak. – Az idei aszályos nyár miatt nagyon gyorsan emelkednek a cukorfokok, egyszerre sok fajta érik. Mégis zamatos, jó savtartalmú borokra számítunk, köszönhetően a hűvösebb éjszakáknak – mondta bizakodva a borász.
A Nébih is felhívja a borászok figyelmét, hogy a regisztrált borászati üzemeknek a mustgázveszélyből adódó balesetek elkerülésére vonatkozóan, írásos intézkedési tervvel kell rendelkezniük.
A megfelelő tájékoztatás érdekében valamennyi pincei dolgozónak részt kell vennie ismétlődő balesetvédelmi oktatáson a szüretet megelőző időszakban.
Akár a gyertyás módszerrel, akár modern jelzőberendezés riasztása által mustgáz jelenlétét észleljük, azonnal hagyjuk el a helyiséget és a 112-es segélyhívón kérjük a szakemberek (tűzoltóság, katasztrófavédelem) segítségét.