Nevetni nem érdemes rajta: a „déli fényes bodobács” a somogyi kerteket is fenyegeti

Somogyban is egyre több gazda és kerttulajdonos figyelt fel egy szokatlan poloskaszerű rovar tömeges megjelenésére. A déli fényes bodobács egyáltalán nem poloska.

Keszán-Dopita Tünde

A szakemberek megállapították: a déli fényes bodobácsról (Nysius cymoides) van szó, amely eddig csak természetes élőhelyeken fordult elő, most azonban betört a termesztett növények közé is.

déli fényes bodobács
A déli fényes bodobács szívogatással károsítja a növényeket: szúró-szívó szájszervével emésztőenzimet juttat a növényi szövetekbe, majd felszívja a tápanyagokat.
Forrás:  Getty Images 

A poloskának látszó betolakodó: valójában "déli fényes bodobács"

Korábban Lang Balázs, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara alelnöke is levélben hozta nyilvánosságra az aggasztó kártevő elterjedését, annak okait és a várható következményeket. Írása szerint, 2025.júliusában jelezték több vármegyéből, lakossági és termelői megkeresések szerint, hogy helyenként szokatlan módon „poloskák jelennek meg tömegesen”.  A kártevők – mint utóbb kiderült – közel sem poloskák és már 7 vármegyében regisztrálták a jelenlétüket.

Ez a kártevő alapvetően most lépett elő, korábban nem okozott gondot – magyarázta lapunknak dr. Keszthelyi Sándor, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem professzora, növényvédelmi szakértő. – Egy ökológiai lökést kapott, és átterjedt az agrárterületekre. Egyelőre kevés tapasztalatunk van vele, de polifág fajként többféle növényen is megtelepedhet, ami komoly jövőbeni veszélyt jelent.

Paprika, paradicsom, napraforgó: mely növényeket fenyegeti leginkább?

A bodobács szívogatással károsítja a növényeket: szúró-szívó szájszervével emésztőenzimet juttat a növényi szövetekbe, majd felszívja a tápanyagokat. Ennek következtében a termések torzulnak, ízük és küllemük romlik, sokszor eladhatatlanná válnak. 

A megfigyelések szerint paprikában, paradicsomban, ahol az ízt a kapszaicin adja, a paprika értékét jelentősen befolyásolja, nemcsak a mennyiséget és a külalakot, hanem a minőséget is leronthatja, így eladhatatlanná válhat. De napraforgóban, repcében és kukoricában is felbukkanhat, és a kiskertekben nevelt zöldségekre éppúgy veszélyt jelent, mint a nagyüzemi szántóföldekre. 

A kártevő kártételi potenciálja felérhet a közismert poloskákéval – figyelmeztetett a professzor. – Bár nem poloskaféle, hasonló módon kolonizál és tömegesen tud felszaporodni. Emiatt mindenképpen komolyan kell venni, akár kiskerti, akár szántóföldi növénytermesztésről van szó.

A déli fényes bodobács Európában, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten széles körben elterjedt. Megjelenését leggyakrabban meleg, száraz nyarakhoz kötik. 

Bár nem poloskaféle, hasonló módon kolonizál és tömegesen tud felszaporodni. Emiatt mindenképpen komolyan kell venni, akár kiskerti, akár szántóföldi növénytermesztésről van szó. Forrás: parasztvakitas.hu

Megelőzés és védekezés: egyszerű trükkök a felszaporodás ellen

A szakemberek szerint a megelőzés a leghatékonyabb védekezés: a betakarított repcetarlók gyors bedolgozása, a gyomnövények visszaszorítása és a veszélyeztetett kultúrák környezetének rendezése csökkentheti a felszaporodás veszélyét. 

Fel kell figyelnünk arra, hogy ma már nemcsak az idegenhonos inváziós fajok jelentenek veszélyt, hanem az őshonos kártevők is, ha a környezet számukra kedvezően változik. – összegezte dr.Lang Balázs, a korábban említett levelében.

Nagyobb egyedszám esetén kémiai védekezés is indokolt lehet.

Tapasztalatok szerint riasztó hatású számukra a pirogénsav (faecet), inszekticidként pedig a felszívódó (pl. flupiradifuron, cyazypyr) és kontakt (pl. deltametrin, cipermetrin) készítmények kombinált kijuttatásától várható hatékonyság. 

 

