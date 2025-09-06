Nevetni nem érdemes rajta: a „déli fényes bodobács” a somogyi kerteket is fenyegeti

A szakemberek megállapították: a déli fényes bodobácsról (Nysius cymoides) van szó, amely eddig csak természetes élőhelyeken fordult elő, most azonban betört a termesztett növények közé is.

Forrás: Getty Images

A poloskának látszó betolakodó: valójában "déli fényes bodobács"

Korábban Lang Balázs, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara alelnöke is levélben hozta nyilvánosságra az aggasztó kártevő elterjedését, annak okait és a várható következményeket. Írása szerint, 2025.júliusában jelezték több vármegyéből, lakossági és termelői megkeresések szerint, hogy helyenként szokatlan módon „poloskák jelennek meg tömegesen”. A kártevők – mint utóbb kiderült – közel sem poloskák és már 7 vármegyében regisztrálták a jelenlétüket.

– Ez a kártevő alapvetően most lépett elő, korábban nem okozott gondot – magyarázta lapunknak dr. Keszthelyi Sándor, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem professzora, növényvédelmi szakértő. – Egy ökológiai lökést kapott, és átterjedt az agrárterületekre. Egyelőre kevés tapasztalatunk van vele, de polifág fajként többféle növényen is megtelepedhet, ami komoly jövőbeni veszélyt jelent.

Paprika, paradicsom, napraforgó: mely növényeket fenyegeti leginkább?

A bodobács szívogatással károsítja a növényeket: szúró-szívó szájszervével emésztőenzimet juttat a növényi szövetekbe, majd felszívja a tápanyagokat. Ennek következtében a termések torzulnak, ízük és küllemük romlik, sokszor eladhatatlanná válnak.

A megfigyelések szerint paprikában, paradicsomban, ahol az ízt a kapszaicin adja, a paprika értékét jelentősen befolyásolja, nemcsak a mennyiséget és a külalakot, hanem a minőséget is leronthatja, így eladhatatlanná válhat. De napraforgóban, repcében és kukoricában is felbukkanhat, és a kiskertekben nevelt zöldségekre éppúgy veszélyt jelent, mint a nagyüzemi szántóföldekre.

– A kártevő kártételi potenciálja felérhet a közismert poloskákéval – figyelmeztetett a professzor. – Bár nem poloskaféle, hasonló módon kolonizál és tömegesen tud felszaporodni. Emiatt mindenképpen komolyan kell venni, akár kiskerti, akár szántóföldi növénytermesztésről van szó.