5+1 tipp a téli elhízás megelőzésére

A hideg évszakban is érdemes vigyázni, mutatjuk hogyan.

Szinte természetes, hogy télen felkúszik ránk egy-két pluszkiló… Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, érdemes betartani néhány egyszerű szabályt!- írja a Diéta és Fitnesz magazin.

1. Együnk levest

Habár a hideg miatt önkéntelenül is kívánjuk a laktató, szénhidrátban és energiában gazdag ételeket, a téli elhízás elkerülése érdekében csillapítsuk étvágyunkat tartalmas, de könnyű levesekkel. Bizonyított, hogy ha az étkezést levessel kezdjük, akár 20 százalékkal is csökkenthetjük a második fogással bevitt kalóriamennyiséget. A legjobb választás egy könnyű csirkehúsleves vagy egy gazdag zöldségleves. A levesek természetesen főételnek is tökéletesen beválnak!

2. Ne mondjunk le a zöldségekről, gyümölcsökről

A gyümölcsök és zöldségek tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal, rostokkal, ezért fontos, hogy télen is elegendő mennyiséget fogyasszunk belőlük. Az optimális testsúly megőrzéséért együnk sok rosttartalmú zöldséget és gyümölcsöt, például sütőtököt, kelkáposztát, karfiolt, céklát, grépfrútot, almát, kivit. A fermentált, savanyított ételek, mint a savanyú káposzta vagy a csalamádé se maradjanak ki!

3. A kihagyhatatlan reggeli

Nemcsak a téli elhízás megelőzése miatt fontos, hogy reggelizzünk! A rövidebb nappalok és a beltérben töltött több idő sokaknál téli depresszió kialakulásához vezethet. Borongós hangulatban könnyebb kihagyni az edzést, és a konyha körül keringve valami ehetőt, sőt, vigasztalót keresni. Ezt elkerülendő, együnk olyan ételeket, amelyek jó hangulatba hoznak minket. Rögtön első lépésként gondoskodjunk megfelelő reggeliről: egy kb. 350-400 kalóriás, fehérjéket és kiváló minőségű összetett szénhidrátokat tartalmazó reggeli megakadályozhatja a vércukorszint ingadozását.

4. Kreatív főzés

Ahogy már említettük: kinti hőmérséklet csökkenésével nő a vágy nemcsak az édesség, hanem a nehezebb, laktatóbb ételek iránt is. Szinte minden téli étel elkészíthető diétabarát verzióban is! A székelykáposzta csirke- vagy pulykahússal és joghurttal is nagyon finom. A burgonyapüré batátából és natúr görög joghurtból is fantasztikus, sőt, karfiolból is nagyon finom köretet lehet helyettesíteni, aminek hasonlít az állaga a krumplipüréjéhez.

5. Pótoljuk a folyadékot!

Melegben természetes, hogy figyelünk az elfogyasztott víz mennyiségére. De mi a helyzet télen? A szervezetnek hidegben is szüksége van elegendő folyadékra a zavartalan működéséhez, ráadásul a dehidratáltság téves riasztást küld az agyba: éhségérzetet kelt. Ezért gondoskodjunk a megfelelő folyadékbevitelről. A napi ajánlott mennyiségbe beleszámít a tea és a leves is.

+1 Tipp: édességet csak mértékkel!

Fontos betartani a „két harapás” szabályt: egy adag süti legyen maximum 2-3 falattal „eltüntethető”, hiszen ennyi éppen elég, hogy megízleljük és élvezzük az édességet. Így nem kell tartanunk a lelkiismeret-furdalástól sem.