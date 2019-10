A cél, hogy senki ne éjszakázzon az utcán

A hajléktalan emberek ellátásának téli krízisidőszakában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megerősített szolgálattal és szükség esetén megnyitható ideiglenes menedékhelyekkel segíti a hajléktalan embereket. A máltai szervezet célja, hogy senki ne éjszakázzon az utcán.

Novemberben megkezdődik a téli a krízisellátásra jellemző intenzív időszak a hajléktalanellátásban.

A Máltai Szeretetszolgálat azt vallja, hogy az utca nem lehet senkinek az otthona, ezért az utcai gondozószolgálat és a krízisautó szociális munkásai a legelszántabb, szabadban éjszakázó embereket is igyekeznek rávenni, hogy fogadják el a segítséget,

mert az általuk kínált alternatíva biztosan jobb hely, mint az utca. A máltai szervezet intézményeiben férőhelyhiány miatt senkit nem utasítanak el, ha megtelnek a szállók, a karitatív szervezet ideiglenes férőhelyeket nyit. A Szeretetszolgálat országszerte 16 nappali melegedőt, 6 átmeneti szállót, 3 hajléktalan otthont, 10 éjjeli menedékhelyet, 8 időszakos férőhelyeket biztosító intézményt, 17 utcai szociális szolgálatot, 3 népkonyhát és 1 rehabilitációs intézményt üzemeltet. Ezekben az intézményekben évente összesen több mint 6000 hajléktalan ember kap ellátást.

A Szeretetszolgálat hajléktalanellátó intézményei jelenleg 80%-os telítettséggel működnek. A nappali melegedők a következő időszakban meghosszabbított nyitva tartással üzemelnek, és szintén meghosszabbított műszakokban várják a hajléktalan embereket a fertőtlenítő fürdető állomáson, valamint az egészségügyi szolgálatok, a háziorvosi rendelő, a tüdőszűrő busz és a lábadozók munkatársai is.

A Szeretetszolgálat intézményeiben az élelem és szállás mellett a hajléktalan emberek számára lehetőség nyílik mosásra, a szociális munkások segítenek az okmányaik beszerzésében, hogy hozzájuthassanak az általuk igényelt támogatáshoz, nyugdíjukhoz, továbbá a munkakeresésben is segítséget kapnak és orvosi ellátást is igénybe vehetnek. A szociális segítségnyújtást kiegészítő sok helyen kulturális programokat is szerveznek a hajléktalan emberek számára, akik így ismét eljuthatnak múzeumba, színházba, koncertre. Ezek az élmények hozzájárulnak méltóságérzetük és önbecsülésük növekedéséhez. A Szeretetszolgálat hosszú távú rehabilitációs programjaiban lakhatáshoz juthatnak, képzéseken vehetnek részt a hajléktalan emberek, akiknek mentálhigiénés, addiktológus és szociális szakemberek segítenek sok év utcán élés után ismét háztartást vezetni, gazdálkodni, társas kapcsolatokat építeni.

A szakemberek mellett számos önkéntes vesz részt a hajléktalan emberek intézményi ellátásában segítve az étkeztetést, a ruhaadományok szétválogatását, kiosztását, illetve segítő beszélgetéseket folytatnak a rászoruló emberekkel.

A Máltai Szeretetszolgálat a fővárosban a Budai oldalon, valamint az ország számos városában tart fenn nagyobb intézményeket és gondoskodik a hajléktalan emberekről, többek között Miskolcon, Kecskeméten, Szegeden, Veszprémben, Pécsett, Sátoraljaújhelyen, Mezőkövesden, Esztergomban és Hatvanban is.

A Máltai Szeretetszolgálat ezen a télen is számít a társadalom segítségére. A földön fekvő, vagy segítségre szoruló emberekért krízisautót küld a karitatív szervezet, a bejelentéseket a diszpécserszolgálat munkatársai fogadják. A szolgálatok elérhetőségeit a diszpecserportal.hu honlapon lehet megtalálni, Budapesten a 061 338 4186-os telefonszámon várják a hívásokat.