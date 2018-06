A Depeche Mode nyitja a VOLT fesztivált

Sopronba mintegy 150 000 embert várnak, nekik játszik majd többek között a Limp Bizkit, a Hollywood Undead és az Iron Maiden is. A fesztivál társadalmi felelősségvállalásra is buzdít, hiszen idén az autizmussal élőkre hívja fel a figyelmet.

Bár van olyan nap, amely már hetek óta teltházas, a többire még korlátozott számban kaphatók jegyek, illetve idén először 3, 4 és 5 napos bérletek is válthatók. Lobenwein Norbert, a VOLT igazgatója szerint rekordszámú látogató várható: „A legnagyobb érdeklődés a Depeche Mode első hazai fesztiválfellépését kíséri, rajongók ezrei készülnek az évek óta várt Avenged Sevenfold debütáló koncertjére, vagy éppen Steve Aoki, a Limp Bizkit, a Hollywood Undead, a Hurts, Alan Walker és a Clean Bandit showjára.”

A magyar fellépők sorában is óriási neveket találunk:

Szerdán a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató idei győztese, az Apey & thePea, majd a Margaret Island, és a teltházas turnéja után a nyarat fesztiválsorozattal folytató Ákos áll a Telekom Nagyszínpadra. Az OTP Bank – Petőfi Rádió színpadán olyan rendkívül népszerű előadók játszanak ezen a napon, mint a Mary Popkids, a Kowalsky meg a Vega, a Kiscsillag, vagy a Cloud9+, éjfél után pedig a partyrock legkülöncebb figurája, Redfoo veszi át az irányítást.

Csütörtökön a Lővérkemping Telekom Nagyszínpadán a hazai előadók közül Lukács Laci ötvenedik szülinapját ünnepeljük egy erőteljes Tankcsapda bulival. Ezen a napon bolygatja majd fel a népet a Wellhello, utánuk a Quimby játszik a OTP Bank – Petőfi Rádió Nagyszínpadán.

Pénteken az OTP Bank – Petőfi Rádió Nagyszínpadon a Punnany Massif játszik.

A szombati zárónapon a Brains, majd a Halott Pénz veszi át a mikrofont. A VOLTnak ekkor még korántsem lesz vége, hiszen a feszivál himnuszáért felelős Majka & Curtis páros az OTP Bank – Petőfi Rádió Nagyszínpadon folytatja a bulit egészen éjfélig, amikor kezdetét veszi a Total Dance, a kilencvenes-kétezres évek legnagyobb popslágereit jegyző előadókkal.

A 26. Telekom VOLT Fesztivál újdonságai közé tartozik, hogy a legnépszerűbb hazai YouTuberek közül négyen beköltöznek a VOLTra. A “Hello Hungary Village” vendégeként Viszkok Fruzsi, Szirmai Gergő, Barni és egy később csatalakozó társuk kalandjait a helyszínen és otthonról is élőben követhetjük. Ők négyen arra vállalkoztak, hogy a VOLTot és Sopront mutatják be a saját kamerájuk lencséin át a követőiknek.

Idén először lesz VOLT Kertmozi, Magenta1 Színpad, Secret Garden , a Visegrádi Csoport Magyar elnöksége záróeseményeként cseh, lengyel és szlovák csapatok is bemutatkoznak. Idén is felépül a HelloHungary óriáskerék, amelyről nem csak a fesztivált, hanem Sopron városát is jól láthatják majd a fesztivál látogatói. A közvetítések és videók színtere a PlayIT YouTubecsatornája lesz, de érdemes lesz figyelni a Telekom VOLT Fesztivál facebook oldalát is.

2018-tól a VOLT minden évben egy fontos társadalmi ügyet tűz a zászlajára. „Idén az autizmussal élők életkörülményeinek javítására hívjuk fel a a figyelmet. Az Út a Mosolyért Alapítvánnyal közösen 30.000 fesztiválozónak és fellépőnek adjuk át az idei VOLT egyik színes jelképét, a VOLT-füzért” – mondta el Fülöp Zoltán, a VOLT másik házigazdája. Minden átadott VOLT-füzér után 100 Forinttal támogatja az Út a Mosolyért Alapítványt a MOL.

A VOLT moziban klasszikusok, kultfilmek és kasszasikerek várják a fesztiválozókat.

A környezettudatosság és a fenntartható fesztiválozás jegyében a VOLTon is megjelenik idén a re:pohár, azaz a cserélhető pohár, amivel a soproni fesztiválon gyakorlatilag eltűnik a pohárhulladék a rendezvény helyszínéről.

Idén már a belépésre jogosító karszalaggal is lehet fizetni a VOLTon. A rendszer lényege, hogy a karszalagok RFID chippel lesznek felszerelve, így amellett, hogy minden belépési jogosultságot tartalmaznak (napok, kempingek, stb.) a fizetési funkciót is magukban foglalják. Ez a rendszer a heti és napijegyeseknél is egyaránt működik, és gyakorlatilag a Festipay fizetőkártyát váltja ki, ami ezáltal tulajdonképpen beépül a karszalagba.

A gigantikus koncerteken és óriási bulikon kívül találkozhatunk a civil szervezetek kitelepüléseivel, színes gyerekprogramok is gazdagítják a felhozatalt.

Részletes program és további információ: https://volt.hu/hu/

Borítókép: a Depeche Mode frontembere, David Gahan.

Forrás: AFP / Kamil Krzaczynski