A fiatal tehetségek állnak a VéNégy Fesztivál középpontjában

A fiatal tehetségek támogatása és a rendszerváltozás 30. évfordulója áll a váci VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó középpontjában – mondta el Kis Domonkos Márk fesztiváligazgató az MTI-nek.

A fesztivált július 4. és 7. között immár hetedik alkalommal rendezik meg a váci Duna-parton.

A fesztiváligazgató elmondta, hogy lengyel, cseh, szlovák és magyar színházi előadásokkal, utcaszínházi produkciókkal és közösségi programokkal várják a fesztiválra látogatókat.

Emellett koncertek is lesznek,

fellép a Margaret Island, a Szabó Balázs Bandája, az Intim Torna Illegál, a Tankcsapda, a Vad Fruttik, az Irie Maffia, a Follow The Flow és egy multikulturális zenekar, a Russkaja is.

Hangsúlyozta: a szervezők kiemelten fontosnak tartják, hogy a visegrádi négyek országaiból érkező fiatal tehetségeket is bemutassák. Csehországból az I Love You Honey Bunny, Szlovákiából a Don’t Trust Butterflies, Lengyelországból a niXes ad koncertet, míg Magyarországot a DLRM, az Ohnody, a Carson Coma és a The Pontiac képviseli.

Kis Domonkos Márk kitért arra is, hogy

július 4-én a kaposvári Csiky Gergely Színház Koncert, avagy semmi sem tökéletes című darabja „alapozza” meg a fesztivált, a színmű szereplői ugyanis egy megakoncert szervezésébe vágnak bele.

Másnap a Slovácké színház társulata egy autizmussal élő férfi történetén keresztül komoly kérdésekkel szembesíti a nézőket, július 6-án a kassai Na Peróne Színház egy sztereotípiákat döntögető, feszültséggel átitatott színművel, a Na stáz! című darabbal érkezik, míg a lengyel CHOREA Színház a Jan tragédiáját mutatja be Vácott.

A fesztiváligazgató beszélt arról is, hogy a négy ország színészei már június 24-től Vácon lesznek, hogy két héten keresztül Blaskó Borbála irányításával, a közép-európai rendszerváltások témáját feldolgozva közösen létrehozzanak egy előadást, amelyet a fesztivál zárónapján a színházi sátorban mutatnak majd be.