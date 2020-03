A gyerekeket enyhébben fertőzi az új koronavírus

Kevesebb gyereket fertőz meg a kór és körükben kevésbé súlyos a betegség.

A The Nature Medicine tudományos folyóiratban közzétett tanulmányukban kínai kutatók 10, új koronavírussal fertőzött gyerek esetét vizsgálva találtak bizonyítékot arra, hogy

a vírus okozta Covid-19 légúti fertőzés kevésbé súlyos: egy gyereknél semmilyen tünet nem jelentkezett, a többieknél enyhe tünetek voltak.

A 10 gyereknél – hat fiúnál és négy lánynál, akiknek életkora két hónaptól 15 évig terjedt – egy kuangcsoui kórházban végeztek vírustesztet, mivel családtagjaik között Covid-19 betegek voltak, vagy fertőzöttekkel volt közeli kapcsolatuk.

Nem azért tesztelték őket, mert orvosi ellátásra szorultak

– hangsúlyozták a kutatók.

Öt gyereknél köhögés lépett fel, négynek fájt a torka, háromnál hasmenés jelentkezett, kettőnek eldugult, folyt az orra, ezek mind olyan tünetek, amelyek miatt a Covid-19 más betegségekhez hasonlít. A 10 gyerekből hétnek volt láza, de nem magasabb 39 Celsius-foknál.

Egyiküknél sem alakult ki tüdőgyulladás, amely egyes felnőtteknél halálos kimenetelű, bár a CT-vizsgálatok kimutattak a tízből hat gyereknél izolált vagy több, nem egységes „tejüvegszerű homályfoltot” (ground-glass opacity, GGO) a tüdő külső részén.

Fejfájás, izomfájdalom, hányinger, levertség, nehéz légzés, hányás, szédülés, amely a Covid-19 felnőtt fertőzöttjeinél lép fel, mind hiányzott a fertőzött gyerekek ezen kis csoportjánál

– írták a kutatók.

„A fertőzés enyhe és tünet nélküli megjelenése a gyerekeknél megnehezítheti az észlelést” – írta a tanulmány vezető szerzője, Ji Hszü, a Kuangcsoui Női és Gyermek-egészségközpont orvosa.

A kutatók 745 „erősen fertőzésgyanús” gyereket teszteltek január 2. és február 20. között. A csoportnak csupán 1,3 százaléka bizonyult fertőzöttnek.

Az alacsony fertőzési arány megegyezik a The New England Journal of Medicine című folyóiratban csütörtökön közölt tanulmány megállapításaival, amelyeket egy másik kínai orvoscsoport tett.

Az egyik vuhani kórház orvosai azt mutatták ki, hogy a légúti fertőzésekkel kórházba került gyerekeknek csupán 1,6 százaléka bizonyult Covid-19 betegnek.

A kutatók óvatosságra intettek, mondván, hogy a vírust 10 gyerek közül nyolcnak a székletében is megtalálták, még jóval azután is, hogy az orr- és a torokmintákból eltűnt, az azonban nem világos, hogy a székletben talált vírusrészecskék fertőzők voltak-e.

