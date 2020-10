A hazai egyetemek is csatlakoznak az Európai Hulladékcsökkentési Héthez

Az idén tizenkettedik alkalommal rendezik meg az eseményt.

Idén az egyetemek is csatlakoznak az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, november utolsó hetében a résztvevő felsőoktatási intézmények is olyan programokat szerveznek, amelyeken be tudják mutatni a környezet védelmének és a hulladék csökkentésének a jelentőségét – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára kedden Budapesten sajtótájékoztatón.

Boros Anita, építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkár hozzátette, Magyarországon az egyetemeken az oktatás-kutatás mellett nagy hangsúlyt helyeznek a fenntarthatóságra, a környezetgazdálkodásra és a környezettudatosságra is, ennek megfelelően már számos egyetemen alakult valamilyen fenntarthatósági vagy környezet innovációs kutató központ. Példaként a győri és a Pannon Egyetemet említette.

Az Európai Hulladékcsökkentési Hetet az idén rendezik meg 12. alkalommal, tavaly a kezdeményezéshez csatlakozott 30 országban több mint 16 500 akciót szerveztek. Magyarországon 2019-ben több mint 400 önkéntes akciószervező valósította meg saját ötletét ezen a héten – mondta.

Kiemelte, idén díjazni akarják az Európai Hulladékcsökkentési Hét legjobb magyarországi akcióit, a programokat zsűri értékeli majd.

Az erre szolgáló díj kialakítására pályázatot hirdetnek: „Álmodd meg Te az Európai Hulladékcsökkentési Hét legjobb magyar akciószervezőinek járó díjat” címmel.

Az alkotópályázaton olyan műveket várnak, amelyek vagy hulladékból készültek vagy a hulladékkezelés témaköréhez tartoznak. A pályázat részletei hamarosan megjelennek a kormany.hu oldalon – mondta Boros Anita.

Bódis József, az ITM felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára elmondta, az Európai Hulladékcsökkentési Héten fontos az egyetemek részvétele, hiszen ezekben az intézményekben van jelen leginkább az innováció és a tudományos gondolkodás.

