A járvány miatt nehezebb helyzetbe került állami gondozott gyerekeknek is segítenek

Edukációs kampányt indít állami gondozott gyermekeknek a Gyermekhíd Alapítvány, amelyhez vállalatok támogatását kéri. Az ÚTRAVALÓK program keretében többek között Zsiga Melinda, egykori állami gondozott kick-box bajnok közreműködésével indul kurzus a COVID-helyzet mentális kezelésére, de karriert támogató tanfolyam, életmentés, valamint drogprevenció és szexuális edukáció is szerepel a programok között.

Cégek összefogását kéri az állami gondozott gyermekeknek indított programsorozatához a Gyermekhíd Alapítvány. A szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy a pandémiás helyzet okozta bizonytalanság az állami gondozott gyermekeket még kiszolgáltatottabbá teszi, ezért most a szokásosnál is nagyobb szükségük van a támogatásra. Az alapítvány a novemberben induló kampányához vállalatok támogatását kéri, akik maguk is részt vehetnek a programok kialakításában. A Gyermekhíd által indított kezdeményezéshez egy külön erre a célra létrehozott online platformon lehet csatlakozni.

A kampány egyik hangsúlyos eleme a pandémiás edukáció, melynek első állomásaként az alapítvány Zsiga Melinda, egykori állami gondozott kick-box bajnok segítségével egy online beszélgetés keretében osztja meg a vírushelyzettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Joó Beatris operatív igazgató az kezdeményezés kapcsán elmondta:

„Alapítványunk önkéntesei napi kapcsolatot ápolnak a gyermekotthonok lakóival, és különböző fejlesztésekkel, valamint beszélgetésekkel igyekeznek pótolni a szülői támogatást.” A folyamatos kapcsolattartás szerepe a COVID-helyzet miatt még inkább felértékelődött, emellett pedig az alapítvány szeretné a felnőtté válásra is felkészíteni a gyerekeket.

„Erre a célra találtuk ki az Útravalókat, melynek keretében az élet számos területére reflektáló kurzusok keretében edukáljuk a gyerekeket” – tette hozzá.

A cégek adományaikkal egy erre a célra létrehozott weboldalon támogathatják a kezdeményezést, amelyhez pénzbeli támogatás mellett saját programötleteikkel, terveikkel is hozzájárulhatnak. A magyarországi vállalatok közül elsőként az Uniqa Biztosító járult hozzá az Útravalók programsorozathoz: a vállalat életmentő tanfolyammal támogatja a jövőben a gyermekeket, akik játékos feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg az elsősegélynyújtás, az újraélesztés, valamint a baleset-megelőzés és a lelki segélykérés alapjaival. Emellett az Alapítvány használt digitális eszközök adományozására is buzdít, hiszen laptopokból és tabletekből folyamatosan hiány van a gyermekotthonokban, a pandémiás helyzetben pedig a gyerekeknek ezekre fokozott igényük van a mentorokkal való kapcsolattartáshoz.

A Gyermekhíd Alapítványról A Gyermekvédelmi Alapítvány gyermekotthonban élő fiatalok és a velük foglalkozó nevelők és önkéntesek számára biztosít többoldalú támogatást, illetve szakmai fejlődést. A szervezet hiánypótló módon, egyéni segítő kapcsolatteremtéssel, támogató közösséggel és mentálhigiénés foglalkozásokkal színesíti a gyermekek mindennapjait. Tevékenységük a mélyreható és hosszú távú segítői folyamatot célozzák meg a gyerekek kötődési problémái, tanulási és pályaorientációs kérdései, valamint pszichés nehézségei terén.

Borítókép: illusztráció