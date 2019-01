A kávéivás a génjeinkben van

Egy kutatás szerint érdekes módon az iszik több keserű italt, aki érzékeny a keserű ízre.

Genetikai okokra vezethető vissza, hogy valaki inkább a kávét vagy a teát kedveli jobban – állapították meg ausztrál és amerikai kutatók. A vizsgálatból az tűnik ki, hogy furcsa módon az iszik sokkal több keserű italt, aki jóval érzékenyebb erre az ízre – foglalja össze a csalad.hu.

A cikk rámutat, hogy annak ellenére, hogy a keserű íz a szervezetünk számára veszélyt jelez, az iparilag fejlett országok lakosságának jóval több mint fele,

sok nyugati államban több mint kétharmada iszik meg napi átlagosan két kávét.

Az amerikai Northwestern Medicine és az ausztrál QIMR Berghofer Medical Research Institute kutatói azt vizsgálták, hogy az evolúciós reflex miért kapcsol ki az emberekben, ha a kávéról van szó.

A csalad.hu cikke idézi a Medical Expresst, mely a kutatásról közölt beszámolót. A vizsgálatba majdnem kétezer ikerpárt vontak be, a közös az volt bennük, hogy mindannyian Európából származtak – vagyis könnyen lehetett köztük teafogyasztó és kávéivó család sarja is. “Arra számítottunk, hogy akik érzékenyebbek a keserű ízre, kevesebb kávét isznak, ez volt a kiinduló felvetése a kutatásunknak is” – nyilatkozta Marilyn Cornelist, az amerikai Northwestern University Feinberg School of Medicine munkatársa. “A vizsgálat eredménye azonban éppen ennek az ellenkezőjét bizonyította, vagyis azt, hogy aki sokkal jobban érzi a keserű ízt, képes felismerni az italában a koffeint, az nagyobb valószínűséggel iszik kávét, mint aki érzéketlenebb erre” – magyarázta.

Más szavakkal a dolgot úgy lehet leírni, hogy aki felismeri a koffein kesernyés ízét, megtanulja azt “jó dolgokhoz kötni”. Így ez a fekete ital sokkal kedvesebb lesz számára.

Kézenfekvő kérdés ezek után, hogy aki nemcsak egyszerűen a kesernyés aromára, hanem magára a koffein fogyasztására is nagyobb fogékonyságot mutat, miért nem tölt magába nagy mennyiségben teát is. Marilyn Cornelis ezt a kutatási adatokból kiolvasható eredményekkel úgy magyarázza, hogy egyszerűen túl sok időt tölt kávézással, így nem jut módja a teázásra. A válaszok szerint ugyanis aki nagy kávés, az általában nem, vagy csak alig iszik teát.

Európában a legnagyobb kávéfogyasztó nemzet – a közhiedelemmel ellentétben és az adatok szerint – nem az olasz, hanem a finn.

Az észak-európai államban évente átlagosan több mint 10-12 kilogramm fogy el, Magyarországon ennek a negyede, nagyjából 2,5 kilogramm évente, fejenként – összegzi a cikk.

