A kullancsok fele terjeszti a Lyme-kórt

A Lyme-kórt Európában elsősorban fertőzött kullancsok terjesztik. A betegségnek sokféle megjelenési formája lehet, ezért nehéz felismerni. Dr. Kapiller Zoltán István állatorvos-zoológust, a Magyar Kullancsszövetség elnökét a kórokozóról és a kullancs eltávolításáról, a megelőzésről, míg Dr. Esztó Klára bőr- és nemigyógyászt, klinikai immunológus főorvost a Lyme-kór tüneteiről, kezeléséről kérdezte a borsonlie.hu.

A Lyme-kór kórokozói, terjesztői a borrelia burgdorferi sensu lato törzsbe tartozó baktériumok, melyekből egyre több fajt ismerünk meg. A betegséget az e kórokozóval fertőzött kullancsok terjesztik. A kullancs gyomrában szaporodó borreliák a legalább 24 órája tartó vérszívás során vagy a kullancs szakszerűtlen eltávolításakor kerülnek a szervezetbe. A baktériumok a vérárammal és a szövetek közt vándorolva terjednek el az ember vagy a társállat szervezetében.

A vizsgálatok szerint a kullancsok 50%-a fertőző, és a fertőző kullancsok 98%-a a Lyme valamelyik kórokozójával fertőzi áldozatát. Egy kullancs többfajta fertőzést is terjeszthet, így egyszerre többfajta borrelia kórokozót is el lehet kapni.

Aki kullancsot talál magában, legalább két hónapon keresztül figyelje magát! Az immunrendszer körülbelül hat hét alatt szokott vérből kimutatható mennyiségű ellenanyagot termelni. Sajnos hosszú távon nem alakul ki védettség a szervezetben, ezért újra és újra el lehet kapni a fertőzést.

A kullancsot minél előbb el kell távolítani a bőrből, ezzel csökkenthető a fertőződés esélye. A kullancs eltávolításakor tilos lekenni az állatot, csipesszel, két körömmel megragadni, összeszorítani, mert a szakszerűtlen eltávolítás során kórokozó juthat a szervezetbe. A kullancsot nem tanácsos megsemmisíteni, mert fontos információt hordoz. Kullancsteszttel megtudhatjuk, van-e benne Lyme-kór baktérium, fertőző-e.

Fontos tudni, hogy a kullancs érzésteleníti a bőrünket mielőtt szúr, emiatt nem érezzük a kullancs csípését. A borrelia egy olyan baktérium, ami nemcsak véráram útján, hanem a szövetközti térben saját mozgása révén is el tud jutni mindenhová a szervezetbe. A tünetek attól függően alakulnak ki, hogy hová kerül a szervezetben, és ott elszaporodik e vagy sem. Tehát ez nem egy szervet, hanem az egész szervezetet érintő betegség, ezért bárhol, bármikor lehet tünetekre számítani.

A fertőzött emberek 30%-ának van csak bőrtünete, és jellemzően inkább idővel „kokárda alakú” piros folt, úgynevezett Lyme-folt jelenik meg a bőrön, ami nem viszket, nem fáj. A Lyme-kór általános tünetei: fáradékonyság, fejfájás, alvászavar. Szervi tünetek az ízületi panaszok, az arcidegbénulás, a különböző idegfájdalmak, a fülzúgás, a fülcsengés, a nyelési problémák, bőrtünet és szemészeti tünetek. Sokfajta antibiotikum hatásos erre a kórokozóra, és ha idejében elkezdik a kezelést, meggyógyul a beteg. A probléma abból adódik, ha éveken keresztül nem ismerik fel, esetleg egyéb társfertőzés is kialakul.

Hogyan védekezzünk?

Szabadban használjon megfelelően zárt öltözetet, kalapot!

A gyermek ne az árnyékban játsszon, mert a kul­lancsok az árnyékban támadnak!

Használjon innovatív kullancs- és szúnyogriasztó készítményeket!

Szabadban való tartózkodás során 1,5 óránként és másnap is nézzük át a gyermeket és magunkat, azaz tartsunk „kullancsvi­zitet”!

A kullancs eltávolításához használjon kul­lancseltávolító kanalat!

Tegye üvegbe a kullancsot, és mindig tesztelje le! Az otthon végezhető kullancsgyorsteszttel rögtön megállapíthatja, hogy volt-e Lyme-fertőzés a kullancsban. Egy budapesti magánrendelő diagnosztikai laborjában postai úton vagy személyesen eljuttatva is bevizsgáltathatja a kullancsot.

Akinek Lyme-pozitív kullancstesztje van, forduljon orvoshoz! Bízza szakemberre a diagnózist, a kezelést, és hallgasson kezelőorvosa tanácsaira!

A kullancs csípésének idejét jegyezze be a naptárába!