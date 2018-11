A magyar Creppy a világ 20 legígéretesebb-franchise koncepciója közt

Koncepciója egyedülálló, olyan különlegességet képvisel, amelynek segítségével egészen új megvilágításba kerül a vendéglátás.

A több száz jelentkező közül a miskolci Creppy franchise koncepciója is helyet kapott a világ legjobb 20 feltörekvő, innovatív franchise vállalkozása között. A Creppy jövőre magyar vállalkozásként öregbítheti Magyarország hírnevét az International Franchise Association megmérettetésén Las Vegas-ban az Egyesült Államokban – adta hírül az Üzletrész.

A Creppy koncepciója egyedülálló, olyan különlegességet képvisel, amelynek segítségével egészen új megvilágításba kerül a vendéglátás. A Creppy palacsintára épülő, éttermi színvonalon prezentált prémium gasztronómiai élményének nincs konkurenciája – mondta Oszlánczi Réka, a Creppy alapítója, egyben a családi vállalkozás tulajdonosa.

2006 óta a Creppy alapja és referenciaétterme a Creppy PalacsintaHáz Miskolc Avas városrészében. Az étterem számos országos és nemzetközi elismerést nyert már el,

egyedi palacsintás fogásai speciális kiszolgálással és páratlan atmoszférával nyújtják az egyedülálló Creppy élményt.

A Nemzetközi Franchise Szövetség (International Franchise Association) szervezésében kerül megrendezésre a 2019-es fiatal, innovatív franchise cégvezetők és vállalkozók éves kongresszusa.

Ez az eredmény nem csupán a Creppy márka életében lesz meghatározó mérföldkő, hanem a magyarországi régiónkat is egy egész más megvilágításba helyezheti üzleti szempontból.

A NextGen in franchising kezdeményezés célja, hogy évről évre a világ 20 legígéretesebb induló franchise hálózatának átfogó képzést, támogatást biztosítsanak, ezzel is segítve őket a biztos és dinamikus növekedésben.

A PalacsintaHáz vezetősége a februárban Las Vegasban megrendezésre kerülő Nemzetközi Franchise Szövetség éves kongresszusán mutathatja be legközelebb a Creppy márkát és egyedi palacsintás franchise modelljét.

A találkozón a legnagyobb franchise márkákkal és képviselőikkel is találkozhatunk, többek között a McDonald’s, SubWay, KFC és a PizzaHut is várható a rendezvényre. A cégvezetők mellett a világ minden részéről várják a legnagyobb befektetőket is.

A magyar franchise márka és az étterem alapító tulajdonosa, Oszlánczi Réka 2014-ben az év fiatal vállalkozója gála jövő reménysége különdíját kapta, melyet követően számos előadást tartott országszerte. 2016-ban az Amerikai Egyesült Államokban képviselte hazánkat, mint Magyarország sikeres fiatal vállalkozója. Jelenleg a FIVOSZ Észak magyarországi regionális elnöke.

Borítókép: facebook / Fotók: uzletresz.hu