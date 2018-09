A tanösvények nem csak a gyerekeknek nyújtanak élményt

Egy erdőben tett séta már önmagában nagy élmény lehet, de a tanösvényeket követve minden korcsoport érdekes tudnivalókkal, információkkal gazdagodhat.

A tanösvény kijelölt, jelzéssel ellátott tematikus túraútvonal, amelyen állomáshelyekhez kötődően, tájékoztató táblák és kiadványok segítségével ismerhetők meg az érintett terület természeti értékei és történelmi öröksége.

Bemutatunk négy izgalmas helyszínt szerte az országból, amelyek mindegyike tartalmas kikapcsolódást tartogathat mindenki számára.

Négyszögletű Kerek Erdő

A Tolna megyei Kisszékelyben lévő tanösvény minden korosztálynak élményt jelent. Az összesen 11 km hosszú ösvény négy kisebb körből áll, így akár egyben, akár egyesével is végigjárható. A 22 állomáson táblák segítségével tudhatnak meg a sétálók még többet a környékről, de térkép és munkafüzet is rendelkezésükre áll.

Vöcsök Tanösvény

A Kiskunsági Nemzeti Park területén hozták létre ezt az ösvényt, amelyen végigsétálva megismerhető a halastavak és a környező állat- és növényvilág. A tóvidéken a madarak megfigyelésével akár egy egész napot el lehetne tölteni. A 3,5 km hosszú ösvényen végigsétálva a vízi világgal, teknősökkel, halakkal ismerkedhetnek meg a látogatók.

Tudta? A Vöcsök Tanösvény egyik állomásán a zuzmók, máshol pedig a környező erdők világa tárul fel.

Kalandok a pusztában

A Tápióságban hozták létre azt a parkot, ahol valóban pusztai kalandot élhetnek át a kirándulók. A horgásztavak nádasában például a látogatók pallókon haladva – ha csendben maradnak – megfigyelhetik a csodálatos madárvilágot.

Tornapálya

Eresztvényben egy interaktív, ismeretekben és szórakozásban gazdag ösvény kilenc állomással várja a fiatalabb korosztályokat. A hely ráadásul két különlegességet is tartogat: mivel Salgó vára alatt halad el, akár egy várlátogatás is beiktatható a sétába, a kicsik pedig a tízállomásos tornapályán is kiadhatják fölösleges energiáikat.

Borítókép: MTI Fotó / Rosta Tibor