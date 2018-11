A vanília lesz az adventi orchidea kiállítás középpontjában

A vanília lesz a központi témája az idei Nemzetközi orchidea- és bromélia kiállításnak és vásárnak, amelynek a Magyar Mezőgazdasági Múzeum ad otthont november 8. és 11. között.

A vanília orchidea (Vanilla planifolia) egy Mexikóban őshonos liánszerű, kúszó orchideaféle termése, amelyet fűszerként már az aztékok is használtak. Értékét bizonyítja, hogy a leigázott őslakosok néha még az adót is „orchideában” fizették a spanyoloknak, akik Európába is elhozták a növényt. Ma már a világ számos országában, így Brazíliában, Sri Lankán, Tahitin és legfőképpen Madagaszkáron hatalmas ültetvényeken termesztik – olvasható a rendezvényt szervező Magyar Orchidea Társaság közleményében.

A vanílianemzetséghez száztíz további faj tartozik, amelyek közül még sokan felbukkannak majd a kiállításon. A vanília virágainak színe változatos: rózsaszín, narancs, pink, krémszínű vagy zöldes-sárga is lehet. Szirmaikat csoportosan, hajnalban nyitják ki, és késő délután csukják őket vissza. Legújabb kori tisztelőik hat-nyolc héten át gyönyörködhetnek pompájukban.

Az őszi kiállításon a magyar növénybarátok, kertészetek mellett külföldi gyűjtők és növénytermesztők is bemutatják virágjaikat Ecuadorból, Tajvanról, Németországból, Olaszországból, Csehországból.

A rendezvény vendége lesz a Német Orchidea Társaság, akik meseszerű növényekkel készülnek az érdeklődőknek. A kiállításon bemutatók, szaktanácsadások segítik a látogatókat a tájékozódásban, hiszen most is a Társaság tagjai megosztják a növények tartásával kapcsolatos tapasztalataikat, tanácsokat adnak azoknak a látogatóknak, akik szeretnének ezekből a növényritkaságokból otthonukban tartani.

Borítókép: Illusztráció

Érdeklődők egy orchidea- és broméliakiállításon a Papp László Budapest Sportarénában 2010. március 20-án