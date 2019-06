Amennyire szép, annyira veszélyes növény a leander

A Hirosimára ledobott atombomba után a súlyosan sugárszennyezett környezetben ez a növény hozott elsőként virágot.

A leander az egyik legkedveltebb nyári virágunk, tartása egyszerű, de vigyázzunk vele, mert a világ egyik legmérgezőbb növénye – írja cikkében a Bors. Felnőtteknek ugyan 10-20 levél lenyelése volna ártalmas, de kisgyereknek már egyetlen is az, ezért a családosok óvatosan tartsák. Főleg a szára tartalmazza a mérgező vegyületeket, de a többi része is irritáló. Érintése is allergiás bőrreakciót, viszketést, felhólyagosodást okozhat.

Összezúzott leveleit és kérgét rovarirtóként használják, a virágokból pedig zöld színű festéket állítanak elő. Még a gyökerei is mérgező tejnedvet tartalmaznak, ami halálos emberre – különösen gyerekekre –, állatra.

Gondozása után mindig alaposan mosson kezet! Leander okozta tünetek jelentkezésekor igyon sok folyadékot (hogy a méreganyagok tisztulhassanak a szervezetből), és forduljon orvoshoz! Kevesen tudják: a Hirosimára ledobott atombomba után a súlyosan sugárszennyezett környezetben a lean­der volt az első, virágot hozó növény, ami azóta a város jelképes virága.

Borítókép: illusztráció