Amit a biztonságos véradásról tudni érdemes

Minden véradást orvosi vizsgálat előz meg. A kivizsgálás célja a donor egészségének védelme, de ugyanolyan fontos a vért kapó beteg védelme is, azaz hogy csak minőségileg megfelelő, kifogástalan vérkészítmény legyen készleten.

Mit néz a kivizsgáló orvos az előzetes vizsgálaton?

Első véradás előtt ujjbegy-szúrással előzetes vércsoport-meghatározás történik, illetve minden alkalommal nézzük a hemoglobin szintet, majd az orvos a donorjelölttel együtt áttekinti a kitöltött kérdőívet. Ez tulajdonképp az anamnézis felvétele, amibe beleértjük a donorjelölt betegségeit, a szedett gyógyszereket, az életvitelére vonatkozó fontos információkat. A kivizsgálás része a pillanatnyi vérnyomás mérése is, ami fontos információ, mert sem alacsony, sem magas vérnyomással nem ajánlott a véradás.

Van, hogy negatív eredmény születik, és az orvos nem engedélyezi a véradást.

Ezt nagyon komolyan kell venni, nem tréfa, nem játék, hiszen a levett vérből előállított készítményektől, azok minőségétől azt várjuk, hogy javuljon a beteg állapota. Amennyiben a kivizsgáló orvos úgy ítéli, hogy a véradójelölt nem alkalmas a véradásra, akkor tájékoztatja a jelöltet ennek várható időtartamáról. Van eseti, tartós és végleges kizárás. A véradók számára az „Előzetes tájékoztató véradók részére” és a kérdőív számos olyan feltételt ismertet, amely kizárási ok lehet – ezek elsősorban a fertőzés-átvitel kockázatát csökkentik. Kizáró ok lehet a véradó betegsége is, például immunrendszert érintő, vagy vérképzőszervi megbetegedések esetén nem lehet vért adni, még gyógyult állapotban sem. Igen hosszú azon gyógyszerek listája, amelyek szintén korlátozhatják a véradást, így például a véralvadásgátló és magzatkárosító gyógyszerek.

Közismert a véradók körében, hogy átmenetileg nem adhat vért, akinek nem megfelelő a hemoglobin szintje, vagy épp megfázott, vagy testsúlya nem éri el az 50 kilót. Tetoválás és akupunktúrás kezelés után fél év a türelmi idő, de endoszkópos vizsgálat, kis- és nagyműtét

után is várakozás szükséges.

Ma már sokan sokfelé utazhatnak, akár olyan földrészekre, országokba, ahol egyes fertőző betegségek előfordulása kiemelten magas arányú, mint például a malária. Aki ilyen területről tér haza az átmenetileg nem adhat vért. Vannak egyéb lázzal járó, vagy időszakosan előforduló betegségek (pl. a Nyugat-nílusi láz), amelyeket szintén szúnyogok terjesztenek. A betegségmegelőzési és járványvédelmi feladatokat ellátó hazai és nemzetközi szervezetek – mint például a CDC vagy az ECDC – folyamatosan frissítik az információkat a honlapjaikon, és egy riasztó rendszeren keresztül értesítik a vérellátásért felelős szolgálatokat. Az OVSZ is folyamatos kapcsolatban van ezekkel a hatóságokkal, és a kapott információk alapján a felelősök aktuálisan megállapítják a kockázatokat, és megteszik a szükséges intézkedéseket.

Külön kell beszélni az allergiáról.

Az allergiával kapcsolatban az a legfőbb szempont, hogy amikor a donor allergiás, akkor ne adjon vért, mert az allergiás donor vére a recipiensben allergiás panaszt válthat ki. Ez független attól, hogy a donor szed-e gyógyszert vagy sem, mert az allergia-ellenes szerek nem gyógyítják meg az allergiát, csak csökkentik/eltüntetik a panaszokat. Tehát ha gyógyszert szed a donor, és emellett tünetmentes, attól az allergiája még megvan. Vért akkor adhat, ha gyógyszer nélkül legalább két hete tünetmentes, de ezt mindig a kivizsgáló orvos dönti el a donorjelölttel történő találkozása során. Az allergia ellenes szem- és orrcseppek használata nem feltétlenül kizáró ok a véradásból, egyéni elbírálást igényel, de inkább a tünetek múltával jelentkezzünk véradásra.

A kivizsgáló orvosnak természetesen mindig van egyedi elbírálási joga, a jelentkező donor egészségi állapotát, általános kondícióját figyelembe véve engedélyezhet véradást, kivéve a kategorikus tiltások eseteit, hiszen ez az ő felelőssége!

A tényleges véradás egy könyökvéna-szúrással kezdődik.

A vérvétel alkalmával használt steril eszközök ugyanazok, mint bármely más fejlett országban, ezért ne tartsanak tőle, a szúrás nem több, mint egy körömcsípés érzése, vagy még ennyi sem. A vérvételi asszisztensek jól képzett egészségügyi szakemberek, OKJ-s végzettségűek, több hónapos betanulási időszak után dolgozhatnak felügyelet nélkül, és működési engedélyük folyamatosságáért a továbbiakban is részt kell venniük szervezett oktatásokon. Nem csak kedvesek, de nagy hozzáértéssel, elhivatottsággal végzik munkájukat. Napi átlagban 12 szúrással számolva egy asszisztens egy évben 2 500-nál is több szúrást végez. Hamar megszerzik azt a gyakorlatot, amely mesterré teszi őket! Még a mélyen ülő, nem elég telt, vagy már sokat szúrt, ezért elhegesedett vénát is parádés ügyességgel szúrják meg! Könnyebb a dolguk telt véna esetén, ezért is ajánlott a véradás előtti bőséges folyadékfogyasztás! Azonban éhgyomorral sem célszerű véradásra jelentkezni, 1-2 órával előtte nyugodtan elkölthető egy könnyű, nem zsíros étkezés!

Rédli András, a márciusi, argentínai Világ Kupa bronzérmese, olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok magyar párbajtőrvívó, az egyik legsikeresebb magyar párbajtőröző a sport történetében.

Hogy jön össze a párbajtőr a véradással?

RA: A párbajtőr is egy szúrófegyver, viccesen mondva valahol „rokonszakma” a kettő. A véradástól nem félek, az elsőnél még tartottam a szúrástól, de leküzdöttem, és azóta rendszeresen adok vért. Én azt szeretem, ha a saját eszközeimmel, saját erőmből tudok segíteni annak, akinek szüksége van erre. Amikor megjön az sms, hogy felhasználták a vérem, megkapta egy beteg, az nagyon jó érzés.

Kiskatona kora óta véradó.

RA: 2014-ben lettem katona, ott aztán a bajtársakkal mentünk vért adni, emlékszem, alakzatban vonultunk a véradásra, utána meg még fociztunk is egy kicsit. Az alapkiképzés egyik nagy közösségi élménye volt, mindenkinek.

A vívás az idegek, az agy, és a fizikum teljes összhangja, rendkívüli koncentrációt, összeszedettséget követelő sport. Mindig ilyen fegyelmezett?

RA: Abszolút erre törekszem. Rendkívül fontos számomra a csend, a béke. A páston is kiegyensúlyozottnak kell lennem, a magánéletben sem tudnék más lenni. A természetben találom meg az erőket, amik megnyugtatnak. Ezért nagyon fontos számomra, hogy a környezetem is tiszta, harmonikus legyen. Például, sokszor mentünk már a családommal, a barátaimmal, vagy akár csak magam a Csobánc hegyre. Nekivágunk egy hátizsákkal, két zacskóval, és szemetet szedünk. Ez ugyanolyan érzés nekem, mint a véradás – magam erejéből segítek, és látom az eredményt.

Borítókép: illusztráció