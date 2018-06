Az Autó-Motornak a magyar autósok a legfontosabbak

Hetven éve, egészen pontosan 1948. március 1-jén jelent meg az Autó-Motor című újság legelső száma. Sok új lap indult útjára a második világháború utáni években, de kevés ért meg közülük ilyen sok esztendőt. Az Autó-Motor titkáról a magazin mai főszerkesztőjét, Szabó Róbertet kérdeztük.

Milyen körülmények hívták életre az Autó-Motort annak idején?

Az Autó-Motor megalapítását a motorizáció e korszakra jellemző felgyorsulása, az emberek e téma iránti egyre intenzívebb érdeklődése sürgette. A lapot a korabeli közlekedési tárca, az úgynevezett Országos Gépjárműügyi és Közúti Közlekedésrendészeti Bizottság indította útjára, már akkor a ma is érvényes kéthetenkénti megjelenéssel. Érdemes beleolvasni az Autó-Motor jubileumi oldalára feltöltött első lapszámba: ebből kiderül, mi minden foglalkoztatta a kor emberét az amerikai autóktól kezdve a Porsche 356-osig. Érdekesség, hogy a háború utáni újjáépítés miatt erőgépek és teherautók is gyakran megjelennek a korai évfolyamok hasábjain.

Mondhatjuk, hogy már a kezdetektől sikerre volt ítélve a lap?

Akkori kollégáinknak már három évvel az indulás után magasabb sebességfokozatba kellett kapcsolniuk. 1951-től nagyobb terjedelemben jelent meg a lap, és a közlekedés, az autógyártás rohamos fejlődése, nem mellesleg az olvasói elvárások gyarapodása miatt a szerkesztőknek is folyamatosan résen kellett lenniük. Bármennyire lesajnáljuk is a KGST országainak autóiparát, be kell látnunk, hogy a számos – részben licenc, részben saját fejlesztés alapján gyártott – modellnek és az óriási piacnak köszönhetően erős volt az ágazat, bőven volt tehát témája ennek a kiadványnak. Az 1977-es év újabb nagy változást hozott: ekkor, a harmincadik jubileum előtt lett színes az újság.

A konkurenciával mikor kellett először szembenéznie?

A Magyar Autóklub Autós Élet címmel 1970-ben indította el a lapját, de ez a szervezet életéről szólt, elsősorban annak híreit közölte. Igazi vetélytársakat a rendszerváltozás idején kapott az Autó-Motor, igaz, akkor kapásból hármat-négyet is. Ennek ellenére máig megőrizte piacvezető szerepét.

Mi a titka?

Az Autó-Motor komoly hagyományokkal rendelkező, önálló magyar szellemi produkció. Mindegyik lapszámot a nulláról készítjük, magunk írjuk, nem pedig külföldről kapjuk és fordítjuk a cikkeket. Ezzel szemben a konkurenseink többsége külföldi tulajdonú licenctermék. Hogy nemzetközi összevetésben is mennyire erősek vagyunk, jubileumi lapszámunk is mutatja: címlapján ott van az új X5-ös BMW, amelynek a megjelenés napján volt a világpremierje. Kiváló kapcsolatunk van tehát az autógyárakkal, első kézből értesülünk az újdonságaikról.

És mi van azokkal az olvasókkal, akiknek csak álom az X5-ös?

Az ilyen kategóriájú járműveket nem azért mutatjuk be, hogy az autósok többsége ilyet vegyen. De a szépben nyilván mindannyian szívesen gyönyörködünk. Ez persze nem zárja ki, hogy a hétköznapi valóssággal is foglalkozzunk: azzal, hogy miként javítsuk meg az autónk apróbb hibáit, miként spóroljunk, vagy éppen milyen gumiabroncsot válasszunk. Ha pedig egy-egy olvasónk egy márka vagy egy műszaki probléma kapcsán véleményt, tanácsot kér tőlünk, legjobb tudásunk szerint azzal is készséggel szolgálunk. Az Autó-Motort bármelyik autós végiglapozhatja, bizonyosan megtalálja benne a neki szóló, a neki érdekes tartalmakat.

A magyar autógyárakkal is van kapcsolatuk?

A hazai autóipar bemutatását kiemelten fontosnak tartjuk, ezért nemcsak a magyar autógyárak kínálatával, hanem a működésükkel, fejlesztéseikkel és terveikkel is foglalkozunk. Visszatérően ott van a hasábjainkon az esztergomi Suzuki, a szentgotthárdi Opel, a győri Audi, a kecskeméti Mercedes, de az épülőfélben lévő zalaegerszegi tesztpálya is. Ahogy egy-egy magyar feltalálónak vagy a magyar beszállítói hálózat tagjainak is szívesen teret adunk.

Környezetvédelem, biztonság, automatizáció – az autózás nagy átalakulás előtt áll. Milyen feladatokat ró ez az Autó-Motor szerkesztőségére?

A lap rovatstruktúrája kiválóan alkalmas arra, hogy ezt az átalakulást a lehető legsokszínűbben, a lehető legtöbbféle megközelítésben mutassa be. Az Autó-Motor küldetése az, hogy az egyre gyorsabb változásokkal tartsa a tempót, a magazin mostani megújulása hűen szimbolizálja mindezt. Nem fordulhat elő, hogy az olvasóink máshonnét tudjanak meg bármely fontos autóipari hírt, vagy hogy lemaradjanak bármiféle újdonságról. Az is nagy felelősségünk, hogy közérthetően, a mindennapi életből hozott példákkal szemléltetve írjunk ezekről a nem éppen egyszerű technikai kérdésekről.

Kikből áll az Autó-Motor csapata?

Elsősorban lelkes emberekből, akik életük nagy szerelmeként tekintenek az autózásra és az Autó-Motorra egyaránt. Szinte baráti társaság a szerkesztőségünk, amelyre nem jellemző a fluktuáció. Magam huszonhét éve dolgozom a lapnál, tizennyolc éve vagyok a főszerkesztője. De jó példa egyik fiatal, mindössze harminckét éves kollégánk is, aki tizenegy éve került a laphoz. Még egyetemistaként kopogtatott be hozzánk, és milyen jól tette, nélküle ma már elképzelhetetlen lenne az újság.

Borítóképünkön az Autó-Motor mai szerkesztősége látható.

Fotó: MW