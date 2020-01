Az idei Oscar-gála menüje is vegetáriánus lesz

Új divat terjed Hollywoodban. Az idei filmes díjszezon jelensége, hogy a fogadásokon és a díjátadó vacsorákon csak növényi alapú fogásokat szolgálnak fel. A Golden Globe-gála sztárjai – köztük a szigorúan vegán Joaquin Phoenix is – nagyra értékelték, hogy a díjátadón idén először kizárólag vegetáriánus fogások kerültek az étlapra.

Ezzel összhangban az amerikai filmakadémia is úgy döntött, hogy az Oscar-jelöltek tiszteletére adott ebédet növényi alapú menüsorral rendezi meg, és a február 9-i Los Angeles-i díjátadó gála előtt is csak növényi alapú vendégváró falatkákat kínálnak a sztároknak.

The conversation at Table 15 seems like it’ll be interesting. #OscarsLunch pic.twitter.com/T2CjEueWrT

— The Academy (@TheAcademy) January 27, 2020