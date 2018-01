Az idén is kemény vándorútra indulhatnak a gyerekek

A programokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Kerékpározásért és Aktív Kikapcsolódásért Felelős Kormánybiztosi Iroda támogatja, arra az idei költségvetésben 600 millió forint áll rendelkezésre.

Idén is elindul a Vándortábor program felső tagozatos és középiskolás diákoknak 14 új útvonalon, idén az erdei és vízi vándortáborok mellett kerékpáros táborra is lehet jelentkezni – jelentette be Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos sajtótájékoztatón kedden Budapesten.

Hozzátette: a programokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Kerékpározásért és Aktív Kikapcsolódásért Felelős Kormánybiztosi Iroda támogatja, arra az idei költségvetésben 600 millió forint áll rendelkezésre. Az egyhetes vándortáborokban idén egységesen 21 ezer forintos részvételi díjért vehetnek részt a 12-18 évesek, a program a tervek szerint legalább 10 ezer diák számára biztosít majd nyári táborozási lehetőséget a tanév végétől augusztus 20-ig – mondta.

A vándortáborokat az Országos Erdészeti Egyesület, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel közösen szervezték, a gyerekeknek minden felszerelést – bicikliket, hajókat, túrázáshoz szükséges kellékeket – biztosítanak – mondta.

Révész Máriusz kiemelte: a programot azért indították el, hogy közvetlen élményeken keresztül ismertessék meg Magyarország természeti és kulturális értékeit a fiatalokkal. Az erdei, kerékpáros és vízi vándortáborok útvonalai végigvezetnek az ország legszebb területein: a Dunakanyarban, az Őrségben, a Szigetközben, az Alsó-Dunán, a Bakonyban, a Mecsekben, a Mátrában és a Felső-Tisza vidékén – sorolta.

Hozzátette: a programok, a szállás, és az étkezés is előre meg van szervezve, a táborokat lebonyolító tanárok részére pedig folytatódik a továbbképzés. A képzést elvégző pedagógusok a táboroztatásért külön díjazást, bruttó 100 ezer forintot kapnak, a tanárok 30 órás továbbképzésének ára 10 ezer forint.

Közlése szerint tavaly már közel 500 pedagógus végezte el sikeresen a vándortábor-vezető képzést, idén a számításaik szerint 1000-1500-an végzik majd el, és nem csak nyáron, hanem más évszakban is el fogják vinni a gyerekeket táborozni.

Zambó Péter, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke ismertette: minden útvonalon külön erdei iskolai programokkal várják a jelentkező csoportokat. A túravezetők számára minden segítséget megadnak a helyi erdőgazdaságok erdészei – mondta.

Elmer Tamás, az erdei vándortábor program projektfelelőse ismertette: öt hegységben – Mátra, Börzsöny, Pilis, Bakony, Mecsek – kialakították és tesztelték az egyhetes útvonalakat, 350 kilométernyi erdei túraútvonalon 18 táborhelyet építettek ki. Idén tavasszal több régióban lesznek képzések a pedagógusok részére, jelentkezni február elsejétől lehet, a táborozási időszak június 16-tól augusztus 20-ig tart.

Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség alelnöke azt mondta: a hatéjszakás táborokat úgy alakították ki, hogy ismeretlen helyeket lehessen bejárni biztonságosan, kis forgalmú utakon kerékpárral, négy útvonalat alakítottak ki, amelyek az Őrség-Vasi-hegyhát, Felső-Tisza vidék, Közép-Magyarország, és a Kőrösök völgyén át vezet. Június 18-tól augusztus 20-ig napi 20-60 kilométeres távokat jelöltek ki a gyerekeknek.

