Beleszeretett hófehér Mercedesébe Tótpeti Lili

Tótpeti Lili, Magyarország 2020-as Tündérszépe a minap vette át annak a Mercedes-Benz A220 4Maticnak a kulcsait, amelyet egy évig használhat a Hovány – budaörsi világelső Mercedes-Benz autókomplexumának hála.

Országos szépségversenyünk fődíja egy gyönyörű, hófehér Mecedes egyéves használata amellyel minden bizonnyal feltűnést kelt majd a Zala megyei szépség, hazánk 2020-as Tündérszépe, Tótpeti Lili, bárhova is megy.

„A döntő óta már megismernek az utcán”

– árulta el a szépségkirálynő.

Nos, az biztos, hogy ezután még többen meg fogják ismerni, hiszen a nőies, hófehér autón felirat is hirdeti, hogy hazánk legújabb Tündérszépe vezeti azt.

Az impozáns Mercedes ráadásul nem sokat fog pihenni, Lili ugyanis imád vezetni, és már pontos tervei is vannak, hogy hova szeretne vele menni. Úticéljai között szerepel Balatonmáriafürdő, de az is biztos, hogy igazi bulijárat is lesz az autó, ami egyelőre a Tündérmobil nevet viseli.

„Remélem Habcsók, a lovam nem lesz rá féltékeny”

– mosolyosodott el a 18 éves szépség, akitől megtudtuk: okozott már meglepetést az ismerősöknek, amikor kiszállt a nyereményautóból.

„Nagyon pöpec autó, mindent tud”

– értékelte elragadtatottan a nyeremény Mercedest Lili, aki azt is elmesélte, hogy igazi partiautó lesz a járgány. Barátaival rendszeresen „karaokeznak”, ha mennek valahova. Persze senki ne gondoljon arra, hogy valamilyen képernyőn nézi a dalszöveget vezetés közben, csupán arról van szó, hogy hangosan éneklik a különböző dalokat. Más okból is elégedett a hófehér kocsival Tündérszépünk egyébként: azért,mert tágas. Első kocsija, egy kis Suzuki már sokszor szűkösnek bizonyult, ha csomagokkal felpakolva indult valahova a barátaival, de most, ha majd mennek Balatonmáriafürdőre például, már nem kell attól tartaniuk, hogy nem férnek el a csomagjaikkal együtt.

Azt, hogy a 300 ezer forintos utazási utalványból hova szeretne ellátogatni, még nem döntötte el, de valószínűleg családtaggal veszi majd nyakába a világot. Vonzza a tengerentúl, Amerika, de az egzotikus országok, mint például Thaiföld is.

Mindennek ellenére Lili nem szállt el a nyereménytől és a győzelemtől. Szerényen mondta, hogy nagyon szerencsésnek érzi magát mindazért, amit a verseny adott neki, és a Mercedessel sem akar felvágni. Napjait jelenleg a tanulás teszi ki, hiszen épp az érettségire is készül, de fotózás is várja, ahova minden bizonnyal a Tündérmobil is elkíséri, csakúgy, mint a következő egy évben számos kalandos utazásra. Hiszen egy szép lány szép autóval jár, egy Tündérszép pedig egy igazi Tündérmobillal.