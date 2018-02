Büszke gazdikat, boldog kutyákat szeretne látni a kutyapszichológus

Nem úri hóbort, hanem a harmonikus kutya-gazdi kapcsolat alapja lehet, ha valaki szakértőhöz fordul problémás kutyájával.

Tósoki Heléna kutyapszichológust és kutyatrénert stílszerűen kutyasétáltatás közben csípem el egy telefonos interjúra. A négylábúak természetesen kifogástalanul viselkednek, de ez nem is meglepő, ha ilyen szakértő gazda neveli őket.

Kutyapszichológusként és kutyatrénerként is dolgozik, melyik hivatás jött előbb?

Tulajdonképpen egyszerre jött a kettő. Angliában végeztem a kutyapszichológusi képzést, aminek része volt az alap kutyakiképzési módszerek elsajátítása. Itt megtanultam többek között azt, hogyan kell viselkedésproblémás kutyákat kezelni, illetve hogyan kell különböző feladatok elvégzésére kiképezni a kutyákat (például marad, láb mellett követés stb). Persze ezeket én már tudtam, hiszen gyerekkorom óta az életem részei a kutyusok: a családunkban mindig volt kutya, és ismerősök, barátok kedvenceivel is rengeteget foglalkoztam, idomítottam őket, vigyáztam rájuk. Hivatásszerűen 2011 óta dolgozom kutyapszichológusként.

Létezik a kettő egymás nélkül? Lehet valaki kutyatréner anélkül, hogy értené a kutyák lelkét?

Mindenképpen kell érteni hozzá. Manapság az már kevés, ha valaki arra vállalkozik, hogy megtanít a kutyáknak különböző feladatokat – igazából a gazdiknak sem ez az elvárásuk, hanem inkább az, hogy harmonikusan tudjanak együtt élni kis kedvencükkel. Ehhez pedig az kell, hogy értsék is a kutyatrénerek, hogy a kutya mit és miért csinál, és az esetleges viselkedési problémákat megakadályozzák azelőtt, hogy kialakulnának. Vagy ha már kialakultak, akkor valamilyen szinten tudják kezelni ezeket.

Mennyire elfogadott nálunk ez a szakma? Sok embernek valószínűleg inkább amolyan úri hóbortnak tűnhet. Mit csinál pontosan egy kutyapszichológus?

A kutyapszichológia a kutyák elméjének kutatásával foglalkozó tudományág. Többek között a kutya tanulási képességeit, szociális viselkedését, kommunikációs eszközeiket, környezetükhöz való viszonyulásukat, érzelmi világukat, reakcióképességüket illetve ezek megnyilvánulási formáit vizsgálja. A folyamatosan feltárt új ismeretek szolgálnak alapul a kutyapszichológusok munkájához, illetve segíti a gazdikat a kutyájukkal való kommunikációban és interakcióban.

Kutyapszichológusként legfőbb küldetésem a gazdiknak segítséget nyújtani abban, hogy kapcsolatuk kedvencükkel harmonikus legyen és hogy a mindkét fél számára érthető kommunikáción alapuljon. Célom, hogy elősegítsem egy olyan kutyatartási kultúra kialakítását Magyarországon, ahol a kutyák stresszmentesen élhetnek együtt az emberekkel, a gazdik pedig büszkék lehetnek nyugodt és kiegyensúlyozott kutyáikra.

A gyakorlatban pedig úgy tudnám legegyszerűbben elmagyarázni, hogy a kutyák viselkedészavarának korrigálásával foglalkozom. Amikor olyan szintre jut egy kutya, hogy már a mindennapi élet válik lehetetlenné vele (például a szeparációs szorongása miatt), akkor jövök én a képbe. A gazdik általában végső elkeseredésükben keresnek fel, amikor már túl vannak néhány kutyaiskolán meg kutyatréneren. Sajnos ez a szakma még tényleg nem annyira elterjedt Magyarországon és a gazdik többsége nincs is tisztában azzal, hogy létezik megoldás a kutyájuk viselkedési problémáira (és sajnos az állattartási kultúránk is messze van még attól, amilyennek lenni kellene).

Előfordul az is, hogy a gazdik nem is tudják, hogy probléma van a kutyával: például ha egy nagy testű kutya húzza a pórázt, azt gondolják, az természetes, hiszen tele van energiával. Pedig ez is egy jelzés a kutya részéről, hogy valami nincs rendben az életében.

Milyen problémákkal fordulnak önhöz a leggyakrabban?

A legesleggyakoribb a szeparációs szorongás, az már szinte mindennapos. Amikor nincs otthon a gazdi, az állatok ugatnak, vonyítanak és/vagy rombolnak. Ez nyilván abból is adódik, hogy bár egyre több a lakásban tartott kutya, sokan rosszul mérik fel a kutyák igényeit, és ebből sok probléma lehet. Szerencsére egyre többen fogadnak örökbe kutyust menhelyről és ennek nagyon örülök.

Nyilván velük is akadhatnak problémák: szocializáció hiánya, beilleszkedési nehézségek vagy éppen nem bírják a pórázt, esetleg vidékről kerültek fel a nagyvárosba, és félnek a járművektől, forgalomtól, emberektől is.

Nagyon gyakori az is, amikor otthon bepisilnek, bekakilnak a kutyák – ezt tévesen csak a szobatisztaság hiányának szokták titulálni a gazdik, pedig abszolút nem erről van szó: a kutyák különböző okok miatt szoronganak és ezért ürítenek a lakásba.

Olyan is előfordul, hogy azért fordulnak hozzám, mert annyira félős a kutyus, hogy a legapróbb

zajtól is összerezzen (például ha meglibben a függöny).

Hogyan működik a rehabilitáció a gyakorlatban?

Minden esetben én megyek házhoz, hogy lássam a környezetet, mert a kutya máshogy viselkedik otthon, mint egy idegen terepen. Nagyon sok kérdést teszek fel a gazdiknak, megfigyelem, hogy viselkedik velük a kutya, milyen a viszonyuk, hogy viselkedik a lakásban.

Természetesen a kutyust is különböző módokon tesztelem: nézem, mennyire fél, mennyire domináns, mennyire viselkedik másként velem, mint a gazdival. Egy sétára is elkísérem őket, és utána már tisztán látom, mi a probléma. Ezután átbeszéljük a probléma forrását a gazdival, majd egy rehabilitációs programot dolgozok ki, amelyet – a gazdival egyeztetve – következetesen alkalmazunk a következő hetekben, hónapokban (egyszerűbb eseteknél ez akár néhány nap is lehet). Az előírt gyakorlatokat otthon illetve a kutya közvetlen környezetében (például sétáltatás során) tudja a gazdi elvégezni, így azokat könnyen be lehet illeszteni a mindennapi életbe.

Találkozott már menthetetlen esettel?

Eddig még nem találkoztam ilyennel, de olyan előfordult, hogy a gazdik igazából nem voltak olyan helyzetben, hogy kutyát tudjanak tartani. Sajnos sem a körülményeik, sem az időbeosztásuk nem tette lehetővé, hogy a kutya igényeit kielégítsék, és sehogyan sem lehetett javítani a körülményeken. Ettől pedig persze mindenki szenvedett: ők is és a kutyus is. Itt közös megegyezéssel új gazdikhoz került a kutyus. Az esetek nagy többségében azonban pár hét alatt sikerül elérni a harmonikus kutya-gazda kapcsolatot és szinte el sem hiszik a gazdik, hogy milyen változásokat lehet elérni ha megfelelő módon kezeljük a kutyákat.