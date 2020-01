Csodákra képes az arctorna

Arctornával nemcsak a ráncokon segíthetünk, de a toka ellen is tehetünk.

A Diéta és fitnesz összegyűjtötte az öt legnépszerűbb gyakorlatot, amit otthon is elvégezhetünk.

Gyakorlat a feszes állért

Kezdő lépésként nyissa ki a száját, és az alsó ajkát húzza befelé, míg a felső ajkát, feszítse rá a fogsorára. Akkor csinálja jól a gyakorlatot, ha a szája résnyire nyitva van, de nem mosolyog! A gyakorlat most kezdődik! Az ajkait tartsa meg a felvett pózban, majd csukja be és nyissa ki a száját. Rásegíthet kezével is a gyakorlatra úgy, hogy az állán felfelé húzza a bőrt.

Gyakorlat a szemráncok ellen

Ehhez az arctorna gyakorlathoz a tenyereit helyezze a szeme sarkához, majd kissé feszítse meg az arcán a bőrt a halántéka irányába. Igyekezzen hunyorítani, és próbálja megtartani a pózt kezdetben 10, majd 15 másodpercig. Végezetül hunyja le a szemeit.

Gyakorlat a feszes nyakért

Tegye az egyik kezét a nyaka tövébe, enyhe, nyomó mozdulattal. A másik kezével tenyereljen a falra. Emelje a plafon felé az állát, és próbáljon meg mosolyogni addig, amíg érzi, hogy arca, és nyaka megfeszül. Még hasznosabb a gyakorlat, ha közben a nyelvünket is felfelé kinyújtjuk. A mozdultkor közben próbálja meg eltolni magát a faltól.

Gyakorlat a teltebb ajkakért

Nem kell különböző beavatkozásokban gondolkodni, mert tornával is tehetünk azért, hogy ajkunk teltebb legyen. Tekerje maga alá a felső ajkát, közben nyomja a fogínyének, A pózt rögzítse a mutatóujjával, másikkal pedig nyomja a közepét. Körkörös mozdulatokkal masszírozza az ajkait.

Gyakorlat a toka ellen

A fejét hajtsa hátra, amennyire csak tudja! Majd próbálja meg kinyújtani a nyelvét úgy, hogy lefelé, az álla felé kerüljön.

Minden gyakorlatot ismételjen meg tizenötször.

Az arcunkon is ugyanolyan izmok vannak, mint a testünk többi részén, csak kisebbek és más irányba állnak. Úgy kell elképzelni, mintha az edzőteremben súlyzókkal dolgoznánk, ez a művelet valóban a gyúráshoz hasonlít. Az erőt az izmainkkal fejtjük ki, a kezünkkel pedig nagy erővel ellentartunk, így nem a lendületre pazaroljuk a befektetett energiánkat, hanem izomépítésre fordítjuk. Nem grimaszolás és nem is masszírozás, olyan, mintha szkandereznénk vagy ellenáramoltatott medencében úsznánk.

