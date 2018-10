Diszlexiás gyerekek tanulását segítő eszközöket fejleszt a Microsoft

A felmérések szerint a diákok ötöde diszlexiás, de a valós szám ennél magasabb is lehet, mivel a betegséget nem mindenkinél állapítják meg.

A Microsoft a világ első nagyvállalataként írta alá a Made by Dyslexia kötelezettségvállalást. Ezzel nem pusztán a Microsoft Learning Tools bővítésére vállalkozott, hanem arra is, hogy támogatást nyújt a tanároknak és a szülőknek a diszlexia korai stádiumú diagnosztizálásához – számol be róla a hirado.hu.

Világszerte körülbelül 700 millió ember él ezzel a problémával.

A felmérések szerint a diákok ötöde diszlexiás, de a valós szám ennél magasabb is lehet, mivel a betegséget nem mindenkinél állapítják meg. Egyes vélemények szerint valójában a speciális tanulási igényű gyerekek 70-85 százaléka küzd ezzel a gonddal – foglalja össze a portál cikke.

Mint írják, a megfelelő képzéshez gyakran nincs elegendő erőforrás, ezért

a diszlexiások lemaradhatnak a tanulásban és elveszíthetik az önbizalmukat.

A Microsoft mindenkihez szeretné eljuttatni a segítséget, ezért a Made by Dyslexiával és partnereivel összefogva képzési anyagokat készít és bocsát ingyenesen a szülők és tanárok rendelkezésre.

Olyan technológiákat fejleszt továbbá, amelyek már korai stádiumban kimutatják a diszlexiát,

s vállalta, hogy célirányosan bővíti ki a jelenleg 14 millió felhasználóval rendelkező Learning Toolst: többek között a beszédhang alapján jegyzetelő, a szövegeket és matematikai képleteket felolvasó (Immersive Reader) és fordító alkalmazással egészíti ki oktatási eszköztárát.

