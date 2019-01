Egyre több a cukorbeteg gyerek

HIRDETÉS

hazafias nevelés / 2 perce Fontos, hogy a magyar fiatalok kötődjenek a hazájukhoz Simicskó István lát lehetőséget abban, hogy a közismereti tantárgyakon keresztül is erősítsék a fiatalokban a hazaszeretet.

Gyász „Az Édesanyák nem halnak meg, csak fáradt szívük pihenni tér." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VAS LAJOSNÉ Potonyi Etel 2018. december 29-én váratlanul elhunyt. Temetése január 11-én, 10.30 órakor a darányi református temetőben lesz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család "Az hal meg akit elfeledünk, Az él akit emlegetünk." A Répay testvérek tudatják mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR RÉPAY GÁBOR gyógyszerész kadarkúti lakos, 78 éves korában elhunyt. Temetése január 11-én pénteken, a 10 órai gyászmisét követően, 11 órakor lesz a kadarkúti Katolikus temetőben. A Répay család Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZMOLKA JÁNOSNÉ Nagy Veronika Kaposvár, Guba Sándor utcai lakos 63 éves korában elhunyt. Temetése január 11-én, pénteken, 13.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család „Küzdöttem értetek szívvel és erővel, De mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek.” Tudatjuk mindenkivel, hogy DR. VIDA JÁNOS tanár fonyódi lakos életének 85. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása január 14-én hétfőn, 15 órakor a fonyódi temető ravatalozójában lesz. Kérjük, akik tisztelték és szerették, hogy kegyeletüket egy szál virággal fejezzék ki. A gyászoló család „Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, S akit szeretünk, azt nem feledjük el.” Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HATLER RUDOLF árufuvarozó Kaposvár, Pálóczi Horváth Ádám utcai lakos türelemmel viselt súlyos betegség után 50 éves korában elhunyt. Temetése január 11-én pénteken 12.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Lelki üdvéért gyászmise aznap 18 órakor a Jézus Szíve /Hősök/ templomában lesz. Gyászoló családja és szerettei Fájó szívvel tudatjuk, hogy POZSOGÁR GYULA 76 éves korában elhunyt. Temetése január 12-én, szombaton, 12.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Gyászoló családja „Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Aggódó szemed nem tekint ránk többé, mindent köszönünk, amit értünk tettél.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BORSI JÓZSEFNÉ Patacsi Magdolna hedrehelyi lakos 80 éves korában elhunyt. Temetése január 10-én, csütörtökön lesz a hedrehelyi temetőben délelőtt 10 órakor. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Szerettei "Szívedben nem volt más, Csak jóság és szeretet, Szorgalom és munka volt az egész életed. Elfeledni téged soha nem lehet, Csak le kell törölni a fájó könnyeket." Fájó szívvel emlékezünk, KUTI JÓZSEF kaposvári lakos halálának 2. évfordulóján. Felesége és szerettei Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. HÉHER ISTVÁNNÉ Mayer Éva volt marcali lakos, január 1-jén hirtelen elhunyt. Temetése a Marcali Központi temetőben január 11-én 13 órakor lesz. A gyászoló család „Kell ott fenn egy ország mely talán ránk is vár." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KISS JÁNOSNÉ volt Honvéd utcai lakos életének 86. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése január 10-én csütörtökön 11 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei Fájdalommal tudatjuk, hogy KUSTOS JÓZSEFNÉ Lukicza Erzsébet rácegresi lakos, életének 85. évében elhunyt. Temetése január 11-én 14 órakor lesz a rácegresi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló családja Temetése január 11-én pénteken, a 10 órai gyászmisét követően, 11 órakor lesz a kadarkúti Katolikus temetőben. A Répay család Fájó szívvel tudatjuk, hogy FARKAS LÁSZLÓ volt Szántó Imre utcai lakos, a Kaposvári Városgazdálkodás volt igazgatója, 90. éves korában elhunyt. Temetése január 10-én 10 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. A gyászoló család Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik POLOTÁR SÁNDOR temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték és gyászunkban osztoztak. Gyászoló családja "Hidd el, a hajnal attól szép, hogy minden éjben ott lapul az örök sötétség." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOCSI ZOLTÁN orci lakos, 58 éves korában, hosszantartó betegséget követően elhunyt. Utolsó útjára január 11-én, 13 órakor az orci temető ravatalozójából kísérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk, hogy VARGA DEZSŐNÉ Vank Gizella 2018. december 28-án elhunyt. Temetése január 9-én 11 órakor a barcsi Béke-úti temetőben lesz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. A gyászoló család "Az Édesanyák nem halnak meg. Csak fáradt szívük pihenni tér." Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy MIKSÓ FERENCNÉ Marika feleség és édesanya, türelemmel és hatalmas erővel viselt, hosszú betegség után, örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatására, január 11-én 14 órakor kezdődő gyászmisét követően, az andocsi temetőben kerül sor. Kérünk mindenkit, egy szál virággal búcsúzzon. Gyászoló szerettei „Az élet megszűnt, lelkem elszállt, De gondolatotokban élek tovább.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KLÁR ANDRÁS kisberki lakos 87 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése január 9-én, szerdán, a 14 órai gyászmisét követően lesz a kisberki temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család "Megállt a szív mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Egy csoda volt ahogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg csak álmodni mentél. Csak az hal meg, akit elfelednek. örökké él, akit nagyon szeretnek." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. IVÁNYOS JÁNOSNÉ pörkölttorta készítő 92 éves korában csendesen eltávozott közülünk. Temetése január 9-én 11 órakor a nagykorpádi temetőben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei "Elment egy lélek ma ismét a Földön Kit szívünk többé el sosem feled Csendesen figyelsz ránk már odafentről... Legyen helyettünk Isten veled" Isten akaratában megnyugodva mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk PFEIFFER JÓZSEFNÉ Szabó Rozália volt nagyatádi lakos életének 78. évében elhunyt. Végső nyughelyére, január 9-én a 14 órai gyászmisét követően helyezzük szülőfalujában a mikei temetőben. Hálásan köszönjük mindazoknak akik utolsó útjára elkísérik, együttérzésükkel gyászunkban osztoznak. Tisztelettel kérjük a temetésen a részvétnyílvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei