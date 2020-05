Egyre több európai gyerek küzd mentális problémákkal

A 11 és 15 év közötti, európai gyerekek egyre nagyobb hányada küzd mentális problémákkal – derül ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden bemutatott jelentéséből.

Az iskolás korú gyerekek viselkedéstudományi kutató központja (HBSC) által 45 európai országban elvégzett felmérés azt mutatja, hogy

2014 és 2018 között sok országban romlott a gyerekek mentális jóléte, a mentális problémák a korral egyre csak szaporodnak, és a lányok különösen fenyegetettek ezen a téren.

Minden negyedik gyerek arról számolt be, hogy gyakran ideges, ingerült és hetente legalább egyszer gondot okoz számára az alvás.

Hans Henri Kluge, a WHO európai részlegének igazgatója szerint ez mindenkire nézve aggasztó, és a mentális egészségmegőrzés háromszorosan is kifizetődne, mert javulhatna a jelen gyermekeinek, a jövő felnőtteinek és a következő nemzedékek egészsége, ami társadalmi és gazdasági szempontból is előnyös volna.

