Egyre többen viszik magukkal házi kedvenceiket külföldre

Ám ez nem is olyan egyszerű. Az állatok utazásához ugyanis útlevélre van szükség. Nemcsak a macskáknak, a kutyáknak, hanem például a görényeknek is be kell szerezni ezt a dokumentumot. Ezt meg kell előznie egy védőoltásnak is, és nem árt, ha tudjuk: vannak országok, ahol ennél is bonyolultabb elérni, hogy kedvenceink velünk lehessenek.

Sokan nem szívesen bízzák másra kedvenceiket külföldi utazásaik során, ezért inkább magukkal viszik őket. Ehhez viszont az Európai Unión belül kisállatútlevelet kell beszerezni, amelyet az állatorvos állít ki. Ez készülhet macskának, kutyának, de akár görényeknek is – hangzott el a Tv2 Tények című műsorában. „A veszettség elleni oltásnak minden esetben meg kell lennie. Amennyiben nincs érvényes veszettség elleni oltása, csak azért, mert van útlevele az állatnak, azzal nem lehet legálisan külföldre szállítani – mondja Horváth László, a Magyar Állatorvosi Kamara főtitkára. A veszettség elleni oltás beadásához azonban meg kell várni, míg a kutya betölti a három hónapos kort. "Ez azonban még kevés, mert a beadás pillanatától még 21 napnak el kell telnie ahhoz, hogy más tagállamba utazhassunk kedvencünkkel„ – hívja fel a figyelmet a szigorú szabályokra Pallós László, a Nébih országos állatvédelmi főfelügyelője. Az útlevél körülbelül 4000 forintba kerül, de minden állatorvos maga szabja meg az árát. Vannak olyan országok, ahol szigorúbbak az elvárások. Angliában például a féregtelenítést is ellenőrzik, de van, ahova még ennél is bonylultabb és költségesebb a kijutás. Mi van, ha több kutyával akar valaki együtt utazni? "Külön engedély és bejelentés nélkül öt kutya szállítható egy autóban„ – árulja el Korózs András, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének elnöke. Öt vagy ennél több állat együttes szállítása már kereskedelmi kategóriába esik, ilyenkor nem elég csak az útlevél, hanem az Állategészségügyi Hatóságtól egy külön szállításindító papírt kell beszerezni. Fontos tudni azt is, hogy a kereskedelmi célú szállításnak nemcsak az eladás minősül, hanem ugyanúgy az örökbefogadás és az ajándékozás is. Borítókép: Shutterstock / Soloviova Liudmyla